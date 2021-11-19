Красноярск принял участие во Всероссийской акции «Донор», посвященной Всемирному дню жертв ДТП

Красноярск принял участие во Всероссийской акции «Донор». Фото: предоставлено krasnoyarsk.er.ru

В третье воскресенье ноября весь мир отмечает День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Значение этого события – привлечь внимание к важнейшей проблеме, ведь с каждым годом нас окружает все больше транспорта, а в авариях страдает все большее количество людей.

Для многих быть донором – это и желание помочь, и сострадание, и гражданская позиция, и желание своим примером привлечь других. Активисты местного отделения партии «Единая Россия» в Кировском районе Красноярска 18 ноября приняли участие во Всероссийской акции «Донор», которая посвящена Всемирному дню жертв ДТП. Партийцы вместе с другими неравнодушными красноярцами сдали кровь для детей, пострадавших в авариях.

- Кровь сдаю в свободное время, помогаю, - делится своими ощущениями активист местного отделения партии Юрий Коршун. – Донорство для меня – это небольшой вклад, но для кого-то – это очень серьезная помощь. И помогать людям на самом деле не так сложно, как кажется. Помогать нужно в любом случае. Кому-то не хватает сейчас этой крови, тем более, детям. Дети – это самое ценное для нас. Уважаемые земляки! Сдавайте кровь, помогайте. Ничего страшного в этом нет.

Фото: предоставлено krasnoyarsk.er.ru

По словам Вероники Шабалиной, исполнительного секретаря местного отделения партии, она всегда сдает кровь людям, которые в ней нуждаются. А поскольку сейчас идет акция для детей, пострадавших в авариях по вине взрослых, она не смогла остаться в стороне.

- Аварий очень много и наша кровь, кончено же, всегда будет нужна. Я чувствую себя замечательно. Кровь я сдавать не боюсь, потому что это даже полезно. Кровь обновляется, организм омолаживается. Да дело даже и не в этом. Просто ты понимаешь: если не мы, то кто? Бояться совершенно нечего, все стерильно, высоко квалифицированные специалисты. Всем нужно откликаться и принимать участие в подобных акциях, - советует Вероника.

Павел Джамал, волонтер партийного волонтерского центра, подходит к этому вопросу так:

- Во-первых, душа требует проявить себя и как-то помочь, отдать что-то от себя. Во-вторых, это один из немногих способов помочь совершенно бесплатно. Сегодня помогаем людям, которые попали в аварию и которые нуждаются в переливании крови, а также людям, которые проходят химиотерапию и делают операции на сердце. Ну и, возможно, в дальнейшем у меня получится стать почетным донором, чтобы показывать пример людям, которые боятся прийти первый раз.

Фото: предоставлено krasnoyarsk.er.ru

Для Павла это уде 30кровосдача, за один раз он сдает примерно 400-450 миллилитров крови. Это достаточно много. Раньше для него сдавать кровь было как хобби, он делал это время от времени. Но потом почувствовал в этом призвание. Тем более, появилось приложение «Донор крови», благодаря которому можно отслеживать, как часто он это делает. Теперь для него это регулярный процесс, по два раза в месяц.

- Уважаемые жители края! Если у вас нет побочных заболеваний, если вам даже когда-то кто-то сказал, что у вас узкая вена или маленькая рука – это не страшно. Если вы боитесь, вы можете пройти в кабинет, где вас осмотрит доктор и решит, можно вам это или нельзя. Это полезно, плюс вы получаете моральное удовлетворение и вкусные угощения от центра крови, - призывает Павел от себя лично и от своих товарищей.