За смертельную операцию в красноярской клинике пластической хирургии блогер заплатила 1,1 миллиона рублей

За свою смерть в красноярской клинике пластической хирургии блогер заплатила 1,1 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В начале ноября в Красноярске умерла известная по соцсетям 47-летняя блогер из Новосибирска Яна Фиалковская. Женщина несколько лет назад сбросила большое количество килограммов – 60, если верить ее инстаграм-аккаунту. Завела страницы в соцсетях и начала делиться там своим опытом. У нее были десятки тысяч подписчиков.

Однако относительно быстрое похудение имеет побочные эффекты – нужна была подтяжка кожи. Вот именно ее, по предварительным данным, женщина и собиралась сделать. Почему она выбрала именно красноярскую клинику, неизвестно. Хотя наверняка в Новосибирске есть немало специалистов.

1 ноября состоялась операция, а на следующий день пациентка умерла. Следственный комитет по результатам доследственной проверки завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».

Название клиники следователи не называют, указывая лишь на то, что она находится в Центральном район. Известно, что пациентка заключила с клиникой договор об оказании медицинских услуг, заплатив за хирургическое вмешательство 1 миллион 130 тысяч рублей. По предварительным данным экспертов смерть пациентки наступила в результате тромбоэмболии легочных путей.

В клинике уже изъята необходимая документация о деятельности медучреждения, медицинская документация, отражающая историю течения пластической операции. Проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти пациентки.

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