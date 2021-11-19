В Красноярске открывается выставка «Формы чудесного» московской художницы Саши Фроловой

В Музейном центре «Площадь Мира» открывается выставка Саши Фроловой «Формы чудесного». Яркая и чувственная экспозиция начнет свою работу 19 ноября, в 19:00, после чего гостей ждет авторская экскурсия и паблик-ток с художницей «Современная скульптура и перформанс. Костюм как скульптура».Выставка подготовлена специально для показа в Красноярске в рамках фестиваля современного искусства «Территория. Красноярск» - совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», Московского музея современного искусства (ММОМА) и крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс», проходит при поддержке Министерства культуры края.

Саша Фролова — одна из немногих российских художников-визионеров. Автор известна яркими латексными костюмами с объемными надувными прическами. Осознанно выбирая для создания своих произведений латекс, разные виды пластика и полимеров, она отказывается от традиционной тяжеловесной скульптуры. Важную роль в искусстве художницы играют яркие цвета. Они изменяют смысл формы, способны управлять сознанием без нашего контроля, а их интенсивность компенсирует невидимость эмоций и чувств.

Центральным элементом выставки «Формы чудесного» становится тело, а точнее, скульптурное тело художницы. Через него утверждается философия ее искусства, создающая особое фантастическое, иллюзорное пространство. Через скульптуры, костюмы и различные образы, которые используются в перформансах и видеопортретах, художница доносит до зрителя ключевые для ее творчества мотивы духовного пробуждения и любви.

Саша Фролова: «Я пытаюсь дать возможность зрителю забыть про актуальную реальность и предложить вместо неё другую, параллельную, с иными качествами и иными цветами, реальность, существующую по иным, своим собственным законам — законам фантазии. Мне также хочется давать свободу для интерпретаций. В этом есть свобода современного искусства: каждый может понимать, чувствовать и интерпретировать его по-своему. И мне хочется, чтобы зритель попытался не понять, а именно почувствовать форму, заворожиться, застыть, восхититься, перестать анализировать и начать воспринимать».

- До 30 января – то есть все 2,5 месяца серой зимы – красноярцы смогут наблюдать буйство красок, радость жизни и бесконечное удовольствие. Это событие, мы уверены, станет самым «инстаграмным» мероприятием этой зимы, и именно выставка Саши Фроловой «порвет» все соцсети, а люди будут рассказывать об увиденных сюжетах друг другу. Это своего рода маленький жизнерадостный квест, - рассказала Виктория Васильева, директор по связям с общественностью компании «Полюс».

Выставка продлится до 30 января 2022 года. Вход на открытие выставки – 350 рублей, в остальные дни по музейному билету – 250 рублей и 150 рублей льготный.

Вход в музей осуществляется по QR-кодам или справкам, подтверждающим вакцинацию или о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления прошло не более шести месяцев).Также необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Для справки:

Саша Фролова родилась в 1984 году в Москве. Окончила художественную школу при Строгановском училище, Национальный институт дизайна при Союзе дизайнеров России по специальности «Графический дизайн». В 2006 году окончила курс «Новые художественные стратегии» по специальности «Современное искусство» в Институте проблем современного искусства.

Член Творческого союза художников России и Международной федерации художников, секция Новейшие течения.Финалист «Премии Кандинского» (2009), в номинации «Молодой художник. Проект года». Финалист Премии ARTE LAGUNA 12.13, обладатель специального приза в номинации «Персональная выставка» (2013). Победитель конкурса «Альтернативная Мисс Мира 2014», Лондон, Великобритания (2014).Участник групповых выставок по всему миру.