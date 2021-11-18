Красноярские депутаты продолжают поиск мест под новую школу в Академгородке

Депутаты Красноярского городского Совета провели выездное заседание в берёзовой роще Академгородка. Сейчас эта земля является собственностью Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН (ФИЦ КНЦ СО РАН), который готов выделить её под строительство школы. Единственная на весь микрорайон гимназия № 13 переполнена, в ней учится в три раза больше детей, чем позволяют площади.

Обсуждение участка под строительство ведётся много лет, однако компромиссное решение до сих пор не найдено. Площадка, которую предлагает под застройку научный центр, - часть зелёного каркаса города, и местные жители выступают против вырубки зелёных насаждений.

Проблема с подбором земли заключается ещё и в том, что по современным требованиям площадь, выделяемая под школу, должна составлять около трёх гектаров, а таких участков в городе мало. Поэтому возвести здание внутри микрорайона невозможно, там застройка давно сложилась.

В Горсовете отмечают, что депутаты понимают необходимость строительства нового учебного заведения в Академгородке и намерены отстаивать право семей растущего микрорайона на достойное обучение их детей. По мнению депутатов, на территории Академгородка есть относительно свободные участки, при застройке которых деревья не придётся сносить.

«Мы понимаем озабоченность жителей Академгородка, ведь здесь одна школа, и она уже переполнена. Для возведения школы нужен участок примерно в четыре футбольных поля. Все территории, которые мы сегодня рассматриваем, заняты. Это недострой ФИЦ КНЦ СО РАН, стадион МВД, здание военной кафедры СФУ и участок в зелёной зоне. Мы понимаем, что по любому из этих участков возникнут споры. Мы их посмотрели, теперь комиссия будет искать оптимальное решение. Но еще одна школа здесь необходима, это факт», - прокомментировал итоги заседания депутат Вячеслав Дюков.

Стоит отметить, что в тот же день депутаты обсудили строительство школ в других микрорайонах города. Так, новое общеобразовательное учреждение должно появиться в Николаевке на пересечении улиц Ладо Кецховели и Революции – это предусмотрено Генеральным планом. Строительство потребует сноса домов и расселения жителей на территории, в отношении которой заключен договор о комплексном развитии. Инвестором разработан проект планировки и проект межевания территории КРТ, которым в том числе предусмотрено размещение школы на 1280 мест. Сейчас в микрорайоне только одна школа – № 36, она закрыта на реконструкцию. Ещё одна большая школа и детский сад будут построены на улице Калинина. Предполагается, что для этого будет снесен один из корпусов старой школы № 86, а также несколько расположенных рядом жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. На освободившейся территории и

появится образовательный кластер. По предварительным расчетам стройка со всеми сопутствующими работами займет около пяти лет. Параллельно с этим рассматриваются варианты ремонта второго корпуса школы № 86 – сейчас по зданию есть заключение о его аварийном состоянии. Напомню, в качестве временного решения в микрорайоне построили модульное здание начальной школы, оно уже полностью готово, и скоро дети начнут там учиться.

«У нас в городе есть школы, которым больше полувека. Некоторым зданиям уже даже под семьдесят. И все они расположены в уже давно застроенных районах. Снести эти школы и возвести на их месте новые мы не можем – современные требованиям нам это позволят не везде. Это можно сделать только на окраинах, где сейчас и строят большие школы. В старых спальных районах приемлемы лишь варианты с капитальным ремонтом существующих школ и модульные здания. Да, это может быть не популярное решение, но сейчас это позволит сохранить места в образовательных учреждения и избавит людей от необходимости ездить в школу в другие районы», - говорит депутат Марина Малышева.