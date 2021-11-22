Как выбрать натуральный соевый соус в Красноярске. Фото: архив компании

Согласитесь, невозможно представить роллы без соевого соуса. Да и другие блюда из японской, корейской или китайской кухни тоже. Именно благодаря этой уникальной приправе раскрываются новые вкусы привычной, казалось бы, рыбы, мяса, риса или овощей. А как выбрать качественный продукт? Рассказываем жителям Красноярска, как отличить натуральный соус, в чем его особенности, и поделимся пошаговым рецептом популярных роллов «Филадельфия».

Секрет вкуса - в традиционном рецепте

Как производится соевый соус? Классический рецепт появился еще в древнем Китае. Соевые бобы и пшеницу соединяют с грибковой закваской, а потом все это полгода, а то и несколько лет бродит в соленом растворе. Именно в естественной ферментации секрет действительно вкусного и полезного соевого соуса. Остается только очистить получившуюся жидкость и стерилизовать.

Таким же способом, иногда с незначительными дополнениями, готовят соевый соус и современные производители. Но следовать традициям время довольно затратное, вот почему недобросовестные изготовители ищут пути полегче: чересчур разводят соус или вовсе готовят его химическим путем. Так что качественный продукт отыскать на прилавках не так уж легко. Но есть несколько рекомендаций, способных в этом помочь.

1. Всегда внимательно читайте состав. В натуральном соусе нет ароматизаторов, красителей, консервантов и других искусственных добавок. Соус «Ачим» включает лишь обезжиренную сою без ГМО, пшеницу, соль, фильтрованную воду и фруктозу.

2. Проверьте, есть ли на упаковке отметка «продукт естественного брожения».

3. Покрутите бутылку на свету и присмотритесь, какого цвета соус. Хорошо, если он имеет оттенок от красновато-коричневого до коричневого. А вот продукт черного цвета эксперты советуют избегать - скорее всего он ненатуральный.

4. Еще один важный момент: жидкость должна быть чистой, однородной. Осадок и муть не допустимы.

5. Подозрительно низкая стоимость. Качественный продукт, изготовленный по всем стандартам, не может стоить копейки.

А что если упаковка непрозрачная и соус никак не разглядеть? Тогда лучше его не покупать - вероятно, производитель намеренно скрыл продукт от глаз покупателей.

Полезные свойства

Говорить о пользе соуса можно долго. Натуральный продукт - источник антиоксидантов, аминокислот, минералов, витаминов А, С, D, группы В, словом, всего, что помогает людям оставаться молодыми, красивыми и здоровыми. А еще в продукте много белка, почти нет калорий и холестерина. Итак, соевый соус:

• позволяет поддерживать иммунитет, что особенно актуально в пандемию коронавируса;

• полезен и для сердечно-сосудистой системы, и для кровеносной;

• положительно влияет на пищеварение;

• способствует очистке организма от токсинов;

• улучшает метаболизм, поэтому позволителен даже во время диеты.

ВАЖНО

Если ненатуральный соус после вскрытия упаковки скорее всего долго не теряет вкусовых и ароматических качеств, то качественный продукт нуждается в правильном хранении. Рекомендуется держать его в холодильнике.

КСТАТИ

Топ-5 интересных фактов

1. Японцы употребляют в год до семи литров соевого соуса.

2. В древности эту приправу считали черным золотом, так как позволить ее себе мог не каждый.

3. Считается, что благодаря соевому соусу кровь циркулирует намного лучше.

4. Соус бывает разных видов, например, более острый, сладкий или соленый.

5. Продукт способен заменить сразу три ингредиента: соль, майонез и масло.

КОНКРЕТНО

Как приготовить роллы «Филадельфия»

Предлагаем пошаговый рецепт популярных роллов «Филадельфия». Оказывается, приготовить их дома совсем несложно!

Нам понадобится:

• 500 г риса для роллов

• 250 г филе семги (или другой малосольной рыбы)

• 250 г творожного сыра «Филадельфия»

• 20 г порошка васаби

• 50 г рисового уксуса

• 20 г маринованного имбиря

• листы нори

• соевый соус «Ачим»

Приготовление:

1. Отварите рис.

2. Разведите порошок васаби холодной водой. Вливайте понемногу, чтобы получился густой крем.

3. Огурец разрежьте поперек, а затем тонкими длинными полосками.

4. Заправьте рис уксусом и размешайте. Чашку со смесью затяните пленкой.

5. Рыбу нарежьте тонкими длинными пластинками.

Фото: архив компании

Сборка:

1. На циновку положите лист нори, сверху рис, а затем переверните.

Фото: архив компании

2. На верхний лист нори положите сыр и огурец. Необходимо уложить все таким образом, чтоб половника листа нори оставалась чистой. Используя циновку, скрутите ролл.

Фото: архив компании

3. Сверху на рис уложите лосось. Снова пройдитесь циновкой, чтобы уплотнить. Разрежьте ролл смоченным в воде ножом.

Фото: архив компании

Фото: архив компании

4. Подавайте с имбирем, васаби и соевым соусом «Ачим». Приятного аппетита!

Фото: архив компании