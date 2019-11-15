В красноярском зоопарке спасли побывавшего в капкане снежного барса

СЕГОДНЯ 11:37 2019-11-15T11:37:46+03:00

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Специалисты красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» спасли самочку снежного барса, которая побывала в капкане браконьеров. Прежде она жила в горах Таджикистана и попала в специально установленную егерями ловушку. Она должна была переехать в Саяно-Шушенский заповедник, где так не хватает этих редких представителей кошачьих.

Но оказалось, что животное ранено, потеряло часть задней лапы. И не попадись она егерям, вскоре погибла бы.

Барса привезли в Красноярск, в «Роев ручей», где ее срочно прооперировали: удалили омертвевшие ткани и предотвратили гангрену. Так что теперь Аксу – так назвали ирбиса – останется жить под наблюдением зоологов.

Снежные барсы – редкие животные и часто попадают в петли и капканы браконьеров. Администрация «Роева ручья» выступила с предложением построить реабилитационный центр для снежных барсов, попавших в трудную ситуацию. Подобных центров в мире нет, но они очень нужды. Там, в условиях, приближенных к дикой природе, под присмотром специалистов, дикие кошки могли бы восстанавливаться, охотиться, размножаться, а затем их возвращали бы в дикую среду.

- Конечной целью этой работы будет реинтродукция снежных барсов в их места обитания в дикой природе. Снежные барсы страдают, исчезают из-за деятельности человека, значит, мы должны сделать всё, чтобы их спасти, - сказал директор Парка «Роев ручей» Андрей Горбань

ИСТОЧНИК KP.RU