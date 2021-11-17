Авиакомпания «Якутия» выполняет отложенные на две недели из-за непогоды рейсы. Фото: сайт авиакомпании

Пассажиры рейса «Якутск – Тикси», который должны были вылететь из столицы Саха на побережье море Лаптевых еще 4 ноября, наконец, смогли добраться до места назначения 17 ноября. Причин, по которому пассажирам пришлось столько ждать, две – нелетная погода и проблемы с самолетами у авиакомпании «Якутия».

Как стало известно, у авиакомпании есть два самолета Bombardier Dash 8 Q300, включенные в зимнее расписание внутренних полетов. 4 октября в аэропорту поселка Оленек один из самолетов был поврежден: при вращении воздушных винтов камни попали в фюзеляж. Ремонт затянулся – до 25 ноября.

Второй самолет также 19 октября во время рейса из Среднеколымска вынужден был прервать полет из-за технических проблем и вернуться. Но там нашли возможность заменить двигатель в условиях среднеколымского аэропорта как можно скорее.

Чтобы как-то решить проблему и выполнить своих обязательства перед пассажирами, авиакомпания «Якутия» пыталась привлечь других авиаперевозчиков - «Полярные авиалинии», «Алроса», «ИрАэро», у них эксплуатируются самолеты Ан-24 и Ан-26. И там рады бы помочь. Но сыграла свою злую роль погода: 4, 10 и 15 ноября – это даты, когда должны были выполняться рейсы по расписанию – в Тикси была нелетная погода. А в другие дни аэропорт закрыт.

И только в 9 часов утра 17 ноября, наконец, удалось совершить первый из отложенных рейсов в Тикси, - сообщает пресс-служба авиакомпании. В 16:30 туда же вылетел рейс, отложенный с 10 и 15 ноября. А утром 18 ноября, если ничто не помещает, состоится рейс «Якутск – Усть-Нера». Таковы зимние реалии Республики Якутия.