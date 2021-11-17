Из будней и праздников рождается история

Созданное в 1975 году Красноярское отделение промышленного железнодорожного транспорта выросло в крупное транспортное предприятие Сибири. За эти годы в летописи предприятия – сотни страниц. Как живет компания сегодня? Что помогает развиваться и двигаться вперед? Чем гордятся и к чему стремятся промышленные железнодорожники?

Навстречу Дню компании

«Комсомолка» знакома со многими крупными компаниями региона, но, пожалуй, именно в АО «В-Сибпромтранс» больше всего создано и сохранено традиций, которые чтут и передают из поколения в поколение. Традиционно в День рождения предприятия подводят и анализируют итоги, определяют лучших, вспоминают ветеранов и весь коллектив руководство благодарит за труд. В честь праздника присваивают звания «Почетный ветеран труда АО» и «Заслуженный работник АО «В-Сибпромтранс», вручают почетные грамоты и благодарности генерального директора, имена передовиков заносят в Книгу почета и на Доску почета компании. В этом году 95 человек вписаны в летопись акционерного общества.

Железнодорожные грузоперевозки – сложный процесс, который не останавливается ни на минуту, круглый год, днем и ночью. Каждые сутки промышленные железнодорожники транспортируют свыше 100 тыс. тн. грузов и перерабатывают более 50 тыс. тн. С начала года всего транспортировано 48,3 млн. тн. различных грузов. Непростой и очень ответственный труд!

Еще одна традиция, не многие предприятия края могут похвастаться чем-то подобным: в День рождения предприятия здесь отмечают и День трудовой славы. В этом году у 116 работников юбилей трудового стажа. Четверо из них проработали на предприятии более 40 лет!

Насколько важно признание коллектива, мы спросили Евгения Барбашина. Он работает составителем поездов в Абаканском филиале уже 31 год, а общий трудовой стаж более 40 лет. Неоднократный призер конкурса «Лучший по профессии», Заслуженный работник АО «В-Сибпромтранс».

В честь Дня компании-2021 его имя будет занесено на Доску Почета.

- Нужно ли людям признание? – размышляет Евгений Васильевич. - Я думаю, да. Важна и поддержка, и похвала, и поощрение за достойную работу. Вам ведь тоже, наверное, приятные слова поднимают настроение.

Лучшие в профессии

Железнодорожные перевозки - процесс многоступенчатый. Сбой в одном звене может нарушить всю технологическую цепочку. За техникой стоят люди. Они должны быть грамотными и ответственными специалистами. Именно поэтому ежегодно проводимый в АО «В-Сибпромтранс» конкурс «Лучший по профессии» - это проверка профессиональных знаний и навыков сотрудников, а в этом году в двух этапах конкурсной борьбы участвовали 700 человек. Призерами стали 36 работников.

Среди специальностей, по которым проходят соревнования: машинист тепловоза и слесарь по ремонту подвижного состава, электрогазосварщик и водитель автотранспорта, диспетчер и приемосдатчик груза и багажа, монтер пути и руководитель путейских подразделений, дежурный смены службы безопасности, электромеханики СЦБ и связи, программисты - очень много профессий задействовано в процессе грузоперевозок. Всего в компании работают представители 150 профессий.

Работаем на результат

Важно, что железнодорожники, несмотря на все ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой в крае и стране, сохранили объёмы производства не ниже 2020 года. Партнеров не подвели, все обязательства выполнили точно в срок и даже обрели новых – удалось увеличить клиентскую базу на 50 предприятий. Если в цифрах, то около 1000 предприятий теплоэнергетики и металлургии, нефтяной, угледобывающей и лесной промышленности, строительной и транспортной отраслей доверяют свое обслуживание АО «В-Сибпромтранс». Каждый груз – большая ответственность, ведь обеспечение предприятий необходимым сырьем - это гарантия стабильной работы промышленной и социальной сферы городов и регионов, их систем ЖКХ.

Когда компания демонстрирует стабильную работу, ей доверяют партнеры. А значит, можно делать новые совместные проекты. К примеру, большие надежды железнодорожники возлагают на авиахаб и сотрудничество с международным аэропортом Емельяново, который увеличивает свои мощности: с ростом объёмов вырастут и грузоперевозки, в том числе авиационного топлива.

Забота о человеке

Геннадий Семенович Лапунов – бессменный генеральный директор предприятия - сохранил и развивает лучшие традиции: производственное соревнование и конкурсы профессионального мастерства, рационализаторство и наставничество, внимание к ветеранам и молодежи.

Руководитель удивляется, когда его спрашивают, в чем секрет успеха компании. На его взгляд, все просто. О человеке нужно заботиться. Научить, показать, поддержать, поблагодарить, поощрить. В АО «В-Сибпромтранс» есть коллективный договор, который гарантирует должный уровень условий труда, достойную зарплату с индексацией даже в сложные времена, помощь молодым специалистам и ветеранам.

Когда другие избавлялись от непрофильных активов, компания, несмотря на все сложности, старалась сохранить и развивать социальную сферу – сегодня функционирует и пользуется популярностью рабочий магазин, базы отдыха на озере Шира в Хакасии и на побережье Черного моря. Летнему отдыху и оздоровлению сотрудников и членов их семей, ветеранов уделяется особое внимание. В минувшем летнем сезоне, по сравнению с прошлым годом, на корпоративных базах отдохнуло вдвое больше работников.

Оценка труда

Признание важно для всех - для коллектива в целом и для каждого человека в отдельности. АО «В-Сибпромтранс» получает высокие экспертные оценки вот уже на протяжении 46 лет - и в период плановой экономики, и в новой России. По словам руководителей, самые ценные те, что показывают отношение предприятия к сотрудникам.

Компания неоднократно награждалась грамотами и дипломами Правительства РФ, в течение многих лет удостаивается грамот и дипломов за победы в городских и краевых конкурсах по охране труда. А минувшим летом глава Красноярска Сергей Ерёмин вручил Геннадию Лапунову медаль Андрея Дубенского, учрежденную в 2021 году, «За заслуги и достижения в трудовой, общественной и иной деятельности на благо Красноярска».

К 70-летию Ангарска, которое отмечалось в этом году, работникам Ангарского филиала АО «В-Сибпромтранс» вручены памятные медали «За заслуги перед городом» и юбилейные грамоты. Глава города Сергей Петров отметил, что предприятие - неразрывное звено в промышленности региона и вклад коллектива промышленных железнодорожников в производственную мощь города неоценим.

Творческий подход

Коллектив АО «В-Сибпромтранс» во все времена отличался талантами. Предприятие поддерживает увлечения сотрудников, творческие конкурсы и спортивные состязания проходят каждый год. Помимо тренировочных занятий в спортивных залах и бассейнах, команды АО принимают участие в городских и региональных соревнованиях. Хорошие результаты показывают футболисты и пловцы Ангарского филиала, соревнуются в лыжных кроссах лесосибирцы и ачинцы, увлекаются футболом, плаванием и волейболом красноярцы.

В этом году ко Дню компании был организован фотоконкурс, цель которого - отразить производство и показать жизнь коллектива. Примечательно, что работая над конкурсными фотографиями (а их было представлено более 250), участники увидели реальность через объектив фотокамеры и в итоге больше узнали о предприятии и коллегах.

Слова благодарности

В День компании генеральный директор выразил всему коллективу большую благодарность за добросовестный труд и взаимовыручку, за желание достигать результатов и искать новые пути повышения эффективности.

- В этот день мы передаем слова благодарности всем нашим ветеранам, находящимся на заслуженном отдыхе! – Обратился к коллективу Геннадий Семенович Лапунов. - Верим в то, что молодые специалисты с честью продолжат все лучшее, что создано прошлыми поколениями, и внесут достойный вклад в историю АО «В-Сибпромтранс» и родной Сибири!

Справка «КП»

В структуру АО «В-Сибпромтранс» входят филиалы в Красноярском крае, республике Хакасия, Иркутской и Кемеровской областях.

«В-Сибпромтранс» перевозит более 600 наименований грузов и предоставляет партнерам 110 дополнительных услуг, в том числе, ремонт и содержание путей, ремонт подвижного состава сторонних организаций.

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Трудовую азбуку АО «В-Сибпромтранс» читайте здесь https://www.krsk.kp.ru/daily/21712092/4327629/

Подготовила Майя ЕРШОВА. Фото из архива компании.