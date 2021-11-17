«Взлет» - до 110 метров

Цветы, морские пейзажи, райские птицы – лифт в самой обычной панельной многоэтажке может быть кусочком мечты, считают на заводе «Еонесси». Фотопечать на стенах кабины - это подарок производителя жителям подъездов, где лифты меняют по программе капремонта.

Заводов, которые производят подъемные механизмы для жилых домов и общественных зданий, в России не очень много, и то, что один из них находится в Красноярске, – несомненная удача.

Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает

Свою историю компания отсчитывает с 1988 года, когда был зарегистрирован кооператив «Вертикаль»: его сотрудники собирали и обслуживали подъемные механизмы. Коллектив подобрался высокопрофессиональный и отчаянный: в «лихие девяностые» инженеры и техники брались за любые задачи, чтобы предприятие выжило.

- Мотались по командировкам постоянно, по всей стране, семью почти не видели, - вспоминает директор «Еонесси» Валерий Колупаев. – Очень нас выручила тогда «Алроса»: на их алмазных шахтах нужны были новые подъемники для горняков со специальными спасательными горизонтами. Чтобы в случае какой-то экстренной ситуации рабочие могли быстро уйти на другой уровень. Вот эти подъемники мы и делали.

Из тех времен Валерий Колупаев вынес главный вывод: трудовые подвиги – это, конечно, хорошо, но семья важнее, поэтому сейчас работа в компании строится так, чтобы сотрудники и зарабатывали, и имели возможность отдохнуть со своими друзьями и близкими. Поэтому главный офис компании – это фактически спорткомплекс и небольшая «деловая» часть. В физкультурно-оздоровительном комплексе оборудован спортивный зал, где регулярно собираются любители волейбола. Сейчас заканчивается отделка бассейна – небольшого, 10 метров в длину и столько же в ширину, но чаша спроектирована таким образом, что можно и поплавать, и понырять, и поплескаться на мелководье. Тренажерный зал тоже не пустует, но сюда чаще заходят мужчины – «тягать железки». Есть даже соляная пещера! Причем прийти сюда могут не только работники компании (около 250 человек), но и их семьи. А на крыше полным ходом строят зимний сад, чтобы у сотрудников (главным образом, у сотрудниц, женская часть коллектива попросила) была возможность отдохнуть и расслабиться среди цветов и растений.

Хотя, по большому счету, отдыхать особо некогда: сейчас «Еонесси» - основной поставщик лифтов по программе капремонта в Красноярске. Сроки поставки и монтажа оборудования жесткие, только успевай поворачиваться.

Гибкое производство

Конечно, большое преимущество, что завод, производящий лифтовое оборудование для края, находится в Красноярске: доставка от завода до – в прямом смысле – подъезда обходится дешевле, замена каких-то запчастей происходит быстрее. И даже то, что «Еонесси» в сравнении с гигантами отрасли, которые еще с советских времен выпускали лифты для всего СССР, - производство небольшое, тоже на руку красноярцам. Наш завод может выполнять и сложные индивидуальные заказы или выпускать определенную модель лифта небольшими партиями. Крупным предприятиям сложно встроить такие заказы в производственную цепочку, для этого надо фактически останавливать производство, чтобы полностью перенастроить оборудование. Поэтому коллеги из Москвы и Омска нередко размещают заказы на нестандартное для себя оборудование в Красноярске.

Собственное производство на «Еонесси» началось с небольших грузовых лифтов для детских садов и больниц, в которых можно перемещать с этажа на этаж еду, грязную посуду, стопки белья… Такие подъемники востребованы до сих пор, заказы на них появляются стабильно: в Красноярске и крае строятся детские сады и школы, модернизируются больницы… Такие лифты требуются и в других регионах. Да и пассажирские подъемники красноярского производства пользуются спросом в России за счет качества сборки и надежности работы. Так что лифты «Еонесси» можно встретить и в Нерюнгри, и в Санкт-Петербурге.

Интересно, что завод даже предлагает услугу «конструктор лифта», где можно подобрать характеристики подъемника по индивидуальному запросу.

Виртуальная модель для реального лифта

Все производство «Еонесси» сосредоточено на в общем-то небольшой промплощадке в Октябрьском районе. Потенциально завод может выпускать до 1000 единиц продукции в год – был бы спрос. Сейчас завод «съедает» 60 тонн металлопроката за полтора-два месяца.

Жизненный путь лифта начинается в конструкторском бюро, здесь придумывают новые модели и прорабатывают механизмы, а также виртуально «разбирают по винтикам» старые. С помощью BIM-технологий конструкторы создают информационную модель лифта, в которой учтены и атрибутированы все детали, включая каждый болтик, обозначены сроки их годности и различные характеристики. Такой подход позволяет заранее определить, как будет «совмещаться» подъемник с лифтовой шахтой того или иного здания, в каком порядке вести монтаж и т.д.

Первый этап строительства лифта – раскройка: лист металла попадает в станок, где с помощью лазера его обрезают до нужной формы, проделывают все необходимые технологические отверстия. Задача сотрудника, обслуживающего этот аппарат, - задать нужную программу. Затем заготовку загибают, красят и сушат. Это – будущая кабина лифта. Одну кабину из партии - выборочно - обязательно собирают на стенде. Если все пригнано хорошо, продукция идет заказчику. Отдельно проверяют панели с фотопечатью: полный ли комплект, совпадает ли рисунок. В соседних цехах собирают и тестируют станции управления, подъемные механизмы, вытачивают необходимые комплектующие.

- Не все комплектующие мы производим сами, некоторые узлы, например, электродвигатели, лебедки закупаем у других поставщиков: они умеют это делать лучше, наша задача – выбрать надежное оборудование, - говорит заместитель директора по производству Андрей Липатов.

В России существуют требования по локализации производства: основная часть комплектующих должна быть произведена внутри страны. Поэтому на географию при поиске новых поставщиков в компании тоже обращают внимание. Часть закупаемой продукции – красноярского производства. Например, алюминиевый профиль много лет поставляет литейно-прессовый завод «Сегал». На «Еонесси» вообще рады красноярским поставщикам, главное, чтобы они выдерживали качество.

Сейчас конструкторы «Еонесси» вместе с институтом «Красноярскгражданпроект» создают такие информационные модели зданий общественного назначения, «усаживая» различные модификации лифтов в типовые и нетиповые проекты будущих детсадов и школ.

Новые конструкторские задачи необходимы для того, чтобы компания совершенствовалась и развивалась, убежден ее директор. В этом плане очень помогла универсиада: «Еонесси» выиграла тендеры на поставку лифтов на многие спортивные и социальные объекты, например, стадион «Енисей», «Кристалл Арену», Академию биатлона. Продукцией завода оснащены жилые дома в деревне универсиады, красноярские больницы. В итоге на объекты универсиады компания поставила более 40 лифтов. В здании филармонии тоже, кстати, стоят подъемники красноярского производства.

Компания разрабатывала и лифты, которые могут подниматься на 110 метров (сейчас «потолок» производимого оборудования – 80 метров), но в городе пока только два здания такой высоты – «Первая башня» и КАТЭК. Но если в Красноярске будет развиваться высотное строительство 100+, заводу уже есть что предложить заказчику.

Испытано на себе

Экспериментальный лифт установлен и в офисе «Еонесси»: он смонтирован с наружной стороны здания в стеклянной лифтовой шахте. Подъемник нужен не потому, что сотрудникам лень пройти пешком с первого этажа на второй. Это – контрольный образец. Специалисты компании отслеживают, как ведет себя механизм в климате Сибири, все же есть разница, лифт расположен снаружи или внутри. Потенциально такие подъемники можно устанавливать, например, в пятиэтажках, да даже в более высоких новостройках. Этот лифт (кстати, первый в Красноярске лифт с фотопечатью в кабине) за пять лет работы еще ни разу не подводил.

Еще одна разработка, которой «Еонесси» по праву гордится, - это лифт для перевозки маломобильных граждан. Его особенность в том, что конструкцию, разработанную на заводе, можно установить вместо лифтов старого образца, в той же шахте. Именно такие лифты сейчас предлагает «Еонесси» для программы капремонта. Считалось, что в лифтовую шахту старого образца нельзя установить широкие двери (800 мм – минимальное расстояние, которое требуется по стандарту), но конструкторы покумекали и придумали, как это можно сделать, заодно удлинив кабину. Казалось бы, разница невелика: была глубина кабины 1000 мм, стала 1100 мм, но ощущение совершенно другое. В такой кабине просторно и удобно!

Один из первых таких лифтов был установлен на Свободном, 75, несколько лет назад в порядке эксперимента. Сейчас лифты, пригодные для маломобильных граждан, стараются ставить везде, где есть техническая возможность «вписать» его в существующую шахту.

- Если приглядеться, можно понять, что здесь когда-то стоял другой лифт, с узкими дверями, - главный инженер «Еонесси» Станислав Мосягин показывает практически незаметные под свежей краской очертания старого дверного проема. – Такая замена возможна во многих домах, в 97-й серии, которая в Красноярске представлена широко, мы уже меняем. Главное – жители довольны и уже заказывают у нас такие лифты не по программе капремонта, а за средства собственников.

ФАКТ

Модели пассажирских лифтов завода «Еонесси» называются «Енисей» и «Сибирь»

КСТАТИ

Профессионалы измеряют ход лифта не этажами, а остановками, потому что кроме жилых этажей могут быть еще цоколь, подвал, гараж и крыша. Лифты «Еонесси» рассчитаны на 33 остановки, но самый верхний этаж в красноярских домах пока 25-й, кнопки для обозначения более высоких этажей на заводе еще не используют.

НАША СПРАВКА

Завод «Еонесси» отсчитывает свою историю от кооператива «Вертикаль», который был создан в 1988 году. Кооператив занимался монтажом и обслуживанием подъемных механизмов. В 2009 году началось собственное производство лифтов, сначала малых грузовых, затем и пассажирских.

Малые грузовые лифты красноярского производства установлены в перинатальном и онкологическом центрах, ледовом дворце «Арена. Север», Академии биатлона.

В 2011 году предприятие стало резидентом Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ), получило краевую субсидию и смогло существенно расширить свои производственные мощности.