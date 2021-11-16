Авиакомпания NordStar признана самым безопасным авиаперевозчиком в России Фото: Мария ЛЕНЦ

Высшую награду Национальной премии «Транспортная безопасность России-2021» в номинации «Лучший перевозчик воздушного транспорта, реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности» получила авиакомпания NordStar.

Это очень важно для Красноярского края, где компания имеет два базовых аэропорта – в Красноярске и Норильске, соединяет между собой не просто две точки на карте на расстоянии 1,5 тысячи километров. А еще является самым быстрым, удобным и – главное - надежным перевозчиком.

Безусловно, почетный статус – это результат слаженной и профессиональной работы всего коллектива компании и признательность пассажиров, которые ей доверяют. А еще высочайший уровень стандартов безопасности полетов и общий уровень развития авиакомпании.

Третий год подряд авиакомпания получает высшую награду премии «Транспортная безопасность». Фото: NordStar

NordStar получает эту награду третий год подряд. Ему удалось обойти сильных и достойных соперников: среди 100 организаций, заявивших о себе в различных номинациях, победителями стали только 10.

Авторитетное жюри оценивало все, начиная с аттестации персонала, который занимается обеспечением транспортной безопасности воздушных судов. И заканчивая оснащением парка воздушных судов современными бортовыми инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности.

- Последние несколько лет для авиакомпании NordStar, как и для всей авиации в целом, не были легким периодом. Но мы, помимо операционной и коммерческой деятельности, сосредоточили все возможные усилия для обеспечения безопасности и очень рады, что эксперты премии «Транспортная безопасность России» в который раз столь высоко оценивают нашу деятельность и присуждают звание лучшего перевозчика в области обеспечения транспортной безопасности, - отметил генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов.

Добавим, что NordStar стал первой российской авиакомпанией, которая внедрила сверхсовременную обучающую VR-платформу в качестве дополнительной подготовки членов летных и кабинных экипажей.

Также NordStar вошел в десятку лучших авиакомпаний Восточной Европы 2021 года по версии Skytrax World Airline Аwards 2021 – это авиационный «Оскар», к которому стремятся все авиаперевозчики.

NordStar входит в группу компаний «Норильский никель». С 2017 года после прохождения международного аудита на соответствие стандартам эксплуатационной безопасности включена в реестр операторов IOSA (IATA Operational Safety Audit). С 2019 года является членом Международной ассоциации воздушного транспорта IATA – крупнейшей и наиболее влиятельной глобальной ассоциации авиаперевозчиков. В 2019 и 2020 годах авиакомпания NordStar признана лучшим авиаперевозчиком в области обеспечения транспортной безопасности по итогам проведения национальной премии «Транспортная безопасность России».

География полетов NordStar насчитывает более 50 регулярных направлений из российских и зарубежных городов. Базовыми аэропортами являются столичный «Домодедово» и «Красноярск». Фактически это самый крупный переводчик в Красноярском крае с регулярными рейсами более чем по 20 направлениям. А в период повышенного спроса открывает направления на юг России – в Сочи, Анапу, Геленджик и Краснодар.