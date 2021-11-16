Папа для бэмби: трогательная история спасения замерзающего на льдине посреди реки олененка

Косуленок Илюша и его спаситель, блогер из Якутии Олесь Петрович. Фото: предоставлено героем публикации.

Мокрый, дрожащий, свернулся в комок и обреченно ждал смерти… Но случилось чудо: маленького косуленка, замерзающего на льдине посреди реки в Якутии, спас очевидец, известный блогер Олесь Петрович.

В тот день у переправы через реку Лена он оказался совершенно случайно. Отправился почти за тысячу километров – из Нюрбы в Чурапчу – в гости к другу Илье. Тот обещал показать ему мунху, старинную рыбалку. Олесь и подумать не мог, какой удивительный «улов» достанется ему.

Косуленок умирает на льдине. Фото: скрин видео Youtube-канала Олеся Петровича.

На катере-амфибии пересек реку, ждал друга. Илья должен был забрать его на машине. Пора было в путь, впереди еще 200 километров. И тут к ним подошел один из местных: «Смотрите!». Пригляделись, охнули. В нескольких сотнях метров – чуть ли ни посреди реки – металась маленькая фигурка. «Утром по торосам здесь переходило стадо косуль, и одна упала. Провалилась и дальше идти не смогла». Было видно: бедняга силится встать и опять валится на лед. Так продолжалось час за часом… «Не шибко можно туда пройти, Лена еще не встала, шуга идет», - развел руками свидетель.

Спасители превратились в нянь

Наблюдать, как на твоих глазах кто-то замерзает заживо, Олесь не смог. Вместе с Ильей кинулся туда, где стоят «Хивусы», катера на воздушной подушке.

- Мы обратились к Максиму, водителю одного судна, - делится Олесь. – Он не стал отнекиваться. Посмотрел, где и что. И мы решили, едем немедленно. Косуля мокрая, она бы примерзла к льдине и погибла – в считанные часы.

Минута-две, они были на месте. Увидев приближающуюся махину, косуленок перепугался. Вскочил на тонкие ножки, закричал, совсем как ребенок, и рухнул в ледяную кашу. Олесь потянулся к малышу. Но тот был вне себя от страха – шарахнулся в сторону и ушел под воду по самую шею.

Помощь уже идет. Фото: скрин видео Youtube-канала Олеся Петровича.

Прыгать за ним нельзя, лед тонкий, того и гляди, искупаешься сам. Благо Максиму удалось ювелирно подвести катер к тонущему зверьку. Олесь перегнулся и сумел-таки ухватить олененка под пузико.

Очутившись в салоне, малыш начал брыкаться. И как по волшебству трое мужчин превратились в заботливых нянь – укрывали, чесали крохе ушки. Его же колотило от ужаса и холода. «Мокрый, хоть выжимай. А сейчас морозы -15-20 градусов. Выпустишь – умрет сразу. Надо высушить, а после думать, что дальше».

Спасли! Фото: скрин видео Youtube-канала Олеся Петровича.

Назвал Илюшей – как друга

Пришлось забирать найденыша с собой. Олесь вез косуленка прямо на руках:

- Ух, у него сердце поначалу молотило, как перфоратор. А теперь унялось, едет спокойно. Жалко, своих уже не увидит.

- Да, в это время у косуль, лосей, оленей как раз миграция, - пояснил Илья, он по образованию эколог, - Животные переходят реки. Зачастую маленькие и слабые гибнут. Так что это действительно чудесное спасение.

Олененок и его человек. Фото: скрин видео Youtube-канала Олеся Петровича.

… В Чурапче Олесю выделили отдельный домик. И он поселил косуленка у себя.

- Это пацан, ноги не переломаны. Обсохнет – выпустим на волю. Решил назвать его Ильей – в честь моего друга.

Совсем ручной

«Бэмбик» сразу принял Олеся за папу. Ластился, норовил забраться на диван, облизал с головы до пяток. А, когда окончательно обсох, на это ушел не один день, друзья вывезли его в лес. Говорят, малыш огляделся и… припустил к ним. Тогда и поняли: совсем ручной. Не сможет вернуться обратно.

- К нам местные мужики привозили детишек фотографироваться с Илюшей. Так признавались: «Мы косуль только в прицелах и видим». Выпусти его – пойдет прямо к охотнику, никуда бежать не будет. Что делать? Надо везти домой.

Путь из Чурапчи в Нюрбу – тот еще квест. Две переправы, машина, катер-амфибия, добирались даже на санях!

Сейчас Илюша дома, в будущем его планируеют отдать в заповедник. Фото: предоставлено героем публикации.

- И вот мы дома. Илюху определили во дворе, сколотили будку, натаскали сена. Ест ветки, березовые или тальник. Особенно уважает яблоки и морковку – походит к окну кухни – стучит, так и просит. Знает, не обделят! Конечно, оставить у себя мы его не можем, это незаконно. Но на время – пожалуйста. В будущем планируем отдать в заповедник «Алмазы Якутии» - В Мирнинском районе. Но главное, он сейчас среди своих.

(За помощь в подготовке публикации благодарим блогера из Якутии Олеся Петровича)

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