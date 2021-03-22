«Мое маленькое черное счастье»: сибирячка спасла детеныша пантеры, и он стал звездой соцсетей

Мать отказалась выкармливать кроху, и тогда ее выходила женщина-зоолог. Фото: из архива героя публикации.

«Привет! Я Луна, черная пантера. Мама отказалась выкармливать меня, и с тех пор люди стали моей новой семьей», - трогательная малышка с ослепительно черной шерсткой буквально загипнотизировала сотни тысяч человек. Толпы поклонников, миллионы просмотров и комплиментов, это она, Луна. Самая шикарная кошка YouTube, взрывающая все мимимиметры, - рассыпаются в восторгах фолловеры.

«Комсомолка» поговорила с «мамой» Луны, молодой женщиной, спасшей ее от верной гибели. (Оговоримся: свое имя, возраст питомицы и город, где находится, Анна* попросила не называть. Кроме того, запретила использовать свое фото. Поэтому обозначим так: Луна вместе с семьей живет в коттедже на окраине небольшого городка в Сибири).

Крошка с ладошку

По-младенчески голубые глаза, белые усы, Луна родилась в передвижном зоопарке. Но произошло неожиданное: спустя неделю мать наотрез отказалась ее кормить. И сотрудники заметили это не сразу. Время было упущено – кроха слабела на глазах. А мобильному зверинцу надо ехать дальше. Тогда-то и вышли на связь с Аней, она человек в этой сфере известный. Много лет сотрудничает с частными зоопарками, занимается реабилитацией хищных кошек.

Луна на любимом тополе. Фото: из архива героя публикации.

«Я взялась выходить, а потом приняла решение выкупить малышку», - говорит хозяйка. Три недели та балансировала на грани. Аня выкармливала ее из бутылочки, вставала по ночам. И все удалось! Признается: из суеверия только через два месяца отважилась дать ей имя, Луна. Заодно завела инстаграм и YouTube-канал, персональный.

Маленькую отказницу поселила у себя дома. Благо муж был не против - привык, а детей у них еще нет. Мелкая освоилась мигом: как только окрепла, отправилась исследовать домашние «джунгли».

Хоть большая, но кошка. Поиграть любит! Фото: из архива героя публикации.

Одно из первых дел – оросить ковер в гостиной. Потом вкарабкаться на «мамину» ногу – оттуда лучше обзор. И вообще дел выше крыши!

Как кошка с собакой

А спустя еще пару недель у Луны появилась собственная няня, ротвейлер по кличке Венза (или Веня, по-домашнему). До этого она жила у родителей Ани. Но поскольку мега-активная малышка растет со скоростью света, хозяйке понадобилось «подкрепление». Вот и выбрали Веню.

Мощную собаку (многие считают ротвейлеров агрессивными, даже опасными) при знакомстве чуть не порвало от умиления. Приняв пыхтящую кроху за своего щенка, кинулась… ее вылизывать – с пяток до макушки. Понятно, леопарденок не протестовал. Теперь они неразлучны: везде вместе.

Луна играет с Веней в лесу. Фото: из архива героя публикации.

Кстати, после первой неприятности с ковром Луна почти тотчас нашла свой лоток. С тех пор – никаких «нежданчиков»! Ну, разве что однажды забрела во взрослый туалет и нырнула головой в унитаз – а что там? После душа и разбора полетов ничего не повторялось.

А, как подросла, Аня стала вывозить ее (в транспортировочной клетке) и Вензу далеко в лес, чтобы выбегались и наигрались. Уж там они дают себе волю! Луна карабкается на деревья, отнимает у собаки палку, прыгает ей на спину. Как-то даже прокатилась у Вени на спине. «Ничего себе паркурщица! - восхищаются соцсети. - Объездить ротвейлера - чумачечий номер». А сколько было эмоций, когда Луна в первый раз увидела снег!

Луна и ее первый снег. Фото: из архива героя публикации.

- Хорошо, рядом совершенно нет людей, - замечает Аня. – Можно почувствовать полную свободу. Однажды только нам навстречу откуда-то выбежал чужой пес. И Луна на него так рявкнула, что он забыл куда шел. Больше ничего подобного не было – контролировать кошку мне помогает собака.

Новогодний пикничок под елкой. Фото: из архива героя публикации.

Что дальше?

Конечно, содержать дома своего леопарда – это недешево. Только на корм, а Луна больше всего жалует рыбку, лосося, уходит тысяч 20. Но семья справляется: в основном, зарабатывает муж. Плюс помогают подписчики – посылают донаты на игрушки или «вкусняшки».

Луна - помесь персидского и дальневосточного леопардов. Так что морозы ей нипочем! Фото: из архива героя публикации.

- Самый частый их вопрос, что будет, когда Луна вырастет? – парирует хозяйка. – Уже в мае она переедет в вольер, на свою территорию. Еще один вариант: у меня есть друзья, владельцы частных - очень хороших - зоопарков, которые забрали бы ее хоть сейчас. А я хочу попробовать найти вариант остаться с ней и создать для этого все условия, чтобы счастливы были все. Для меня Луна уже больше, чем просто питомец, она часть моего сердца.

(*имя изменено по просьбе героини).

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Олег ЧИПУРА, представитель парка «Роев ручей»:

- Эту ситуацию можно назвать неоднозначной. Конечно, похвально, что женщина спасла леопарда, но после должна была передать его профессионалам. Ведь история знает много примеров, когда люди, в том числе дрессировщики (та же семья Берберовых), держали дома хищников, а потом поплатились за это жизнью. Даже, если ты выкормил детеныша, у хищных котов наступает период, когда они становятся половозрелыми. И тогда с ними не получается работать даже в цирках. Тогда их передают в зоопарки, это единственный вариант – в дикую природу таких не выпустишь.

СПРАВКА «КП»

А как по закону?

В России действует закон «Об ответственном обращении с животными». Постановлением правительства предусмотрен запрет на содержание дома отдельных видов, в том числе хищников (львов, тигров, леопардов, ягуаров, гепардов, пум…).

Запрет не распространяется на особые случаи, при которых допускается временное содержание в полувольных условиях пострадавших или травмированных особей; на время лечения животных и искусственного выкармливания детенышей.

Исключения возможны только при условии направления в трехдневный срок со дня принятия животных на содержание информации об этом в территориальные органы Росприроднадзора.

Если животные приобретены до 1 января 2020 года, они смогут находиться на содержании их владельцев до наступления естественной смерти животных.