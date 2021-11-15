Кому из красноярцев достанется последний билет на «Территорию»?

Ингеборга Дапкунайте представит в Красноярске моноспекталь о своей семье. Фото: пресс-служба компании «Полюс»

Фестиваль современного искусства «Территория. Красноярск» - совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», Московского музея современного искусства (ММОМА) и золотодобывающей компании «Полюс», призванный содействовать развитию культурной жизни в регионах Сибири и Дальнего Востока.

- Мы привозим то, что красноярцы еще не видели. И то, что и в Москве видели немногие. Например, у моноспектакля Ингеборги Дапкунайте, а это хэдлайнер театральной программы фестиваля, было всего четыре показа, каждый на сто человек, - отметила директор по связям с общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева и добавила, что такой мультижанровый и насыщенный событиями фестиваль возможен только при условии сотрудничества с культурным сообществом Красноярского края.

Над фестивалем "территория" работала большая команда. Фото: пресс-служба компании «Полюс»

- Осень в Красноярске завершается ярко, фестивалем «Территория», - сказал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов. - Всего за предстоящую неделю в городе пройдет 35 событий, в их числе 13 спектаклей.

Билетов остались единицы, рассказываем, куда еще можно попасть.

Концертная программа

Фестиваль открывается единственным концертом Алексея Айги и его ансамбля «4'33"». Он пройдет на сцене Красноярской краевой филармонии сегодня, 15 ноября, и на него еще можно успеть. В музыке Алексея Айги соединяются классический минимализм, современный джаз, фанк, рок и авангард. Он «оживляет» классику: тексты Пушкина, Шекспира звучат под его необычную музыку.

Откроет фестиваль "Территория" Алексей Айги. Фото: пресс-служба компании «Полюс»

Театральная программа

Билетов остались единицы, но кому-то еще может повезти!

Итак, 16–17 ноября на сцене Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина свой спектакль «Три сестры» представит Новосибирский академический драматический театр «Красный факел»

Рассказывает главный режиссер театра «Красный факел» Тимофей Кулябин:

- Жизнь спектакля «Три сестры» началась в 2016 году с фестиваля «Территория» в Москве. С тех пор он объездил много стран и континентов. И в этом году впервые мы покажем его в Красноярске. Спектакль идет более четырех часов, с тремя антрактами, но не пугайтесь, это зрелище, от которого невозможно оторваться!

"Три сестры" от новосибирского театра "Красный факел" в Красноярске покажут впервые. Фото: пресс-служба компании «Полюс»

Одним из центральных событий театральной программы станет моноспектакль Ингеборги Дапкунайте «Sveiki sulauk (Привет дождавшимся)». Постановка основана на воспоминаниях Ингеборги о жизни ее семьи в Вильнюсе. В Красноярске спектакль будет показан два раза 20 ноября на сцене Красноярского театра юного зрителя.

- Только очень отважная женщина может откровенно рассказать о своем детстве, о детстве целого поколения, о своей семье. Почему она такая? Потому что прошла весь этот путь, - раскрыла подробности директор Международного фестиваля-школы современного искусства «ТЕРРИТОРИЯ» Екатерина Якимова. - И, кстати, название спектакля, «Sveiki sulauk (Привет дождавшимся)» - это приветствие на Рождество в Литве.

Также в программе фестиваля показы спектаклей-победителей шестого конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон», который проводится в регионах присутствия золотодобывающей компании «Полюс». 17 и 18 ноября на сцене Красноярского театра юного зрителя будут показаны три спектакля: «Разбойники» Мирнинского театра (Республика Саха, Якутия), «Мертвые души. Том первый» и «Мертвые души. Том второй» Городского драматического театра «Поиск» (Лесосибирск), 20 ноября в лофт-проекте «Квадрат» состоятся два показа оперы «Богатыри» Красноярского театра оперы и балета.

19 ноября Полина Кардымон вместе с красноярскими перформерами коснется темы человеческой уязвимости, особенно обострившейся во время пандемии, в рамках терапевтического перформанса «Хрупкий». Увидеть перформанс можно будет в музейном центре «Площадь Мира».

Красноярский театр юного зрителя и «Поисковая группа» представят результаты документальной лаборатории – перформанс «Залечь на дно в Красноярске». Как устроен этот проект, рассказала Наталья Кочорашвили, директор Красноярского театра юного зрителя:

- Мы хотим поговорить на сложные темы с городским сообществом. Для этого выбраны 10 человек из разных городов, с разными профессиями, с помощью которых мы выясним, чего не хватает в культурной жизни Красноярска, как сделать город и театр ближе друг к другу.

Завершится театральная программа фестиваля 21 ноября спектаклем Юрия Муравицкого по пьесе Мольера «Lё Тартюф. Комедия».

Читки пьес

17, 18 и 20 ноября состоятся читки лучших современных пьес, отобранных в 2020 году экспертами объединенного конкурса драматургии «Кульминация»: «Родительский день» Алексея Еньшина, «Туареги» Светланы Петрийчук и «Русская сказка» Романа Козырчикова. Читки пройдут на Камерной сцене Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина в формате театральных эскизов, которые поставят режиссеры Олег Рыбкин, Мария Булатова и Ася Малеванова. Вход по регистрации на сайте театра.

Кинопрограмма

Кинопоказ - новинка фестиваля «Территория». 19 ноября в 19 часов в «Доме кино» пройдет специальный показ фильма «Пылающий. Это картина корейского режиссера Ли Чан-Дона получила приз ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ на Каннском фестивале в 2018 году и была претендентом на Золотую Пальмовую ветвь. Вход свободный, по регистрации, модератор показа продюсер Михаил Друян, кстати, уроженец Красноярска.

Выставки

Специально для фестиваля в Красноярске Московский музей современного искусства подготовил выставку «Формы чудесного» Саши Фроловой. Ее центральный элемент - тело художницы. Через него утверждается философия ее искусства – материализация эмоций и мифологическая игра с явлениями природы.

- Я впервые в Красноярске, надеюсь, что мою выставку здесь примут и полюбят, - говорит Александра Фролова. – И она расцветит серые осенние и зимние будни.

- Это событие будет во всех телефонах красноярцев, во всех соцсетях, - уверена Валерия Васильева.

Саша Фролова в Красноярске впервые, и надеется, что ее выставку здесь примут и полюбят. Фото: пресс-служба компании «Полюс»

Выставку Саши Фроловой можно будет увидеть в Музейном центре «Площадь мира» с 18 ноября 2021 по 30 января 2022.

Полное расписание фестиваля «Территория» на сайте здесь