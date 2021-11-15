В Красноярске ковидные госпитали заполнены под завязку: когда придет пик четвертой волны

В Красноярске ковидные госпитали заполнены под завязку Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский край отметился в числе регионов, где ситуация с коронавирусом очень напряженная. За сутки 2 ноября в больницах края скончались от коронавируса и его последствий 54 человека – это небывалый показатель за полтора года пандемии. Другой антирекорд – 9 ноября: суточный прирост заболевших составил 740 случаев.

Хуже всего дело обстоит в миллионом Красноярске, здесь ковидные госпитали заполнены под завязку – койки приходится устанавливать даже в коридорах там, где это возможно. А пик четвертой волны еще не пришел – его ожидают к концу ноября.

Самый крупный по количеству коек ковидный госпиталь разместился в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) - 710. В Красноярской краевой больнице – 645 мест. Заполнены на 100 %.

- Из этих 740 человек в сутки к нам в госпиталь поступают около 150 человек, - рассказывает «КП» главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин. – А ведь нам нужно иметь в запасе резерв 15-20 мест. Тех, кто уже преодолел пик болезни, кому уже не требуется интенсивная терапия - переводят в другие госпитали на долечиваение, на амбулаторное лечение, чтобы высвободить место для тяжелых больных. Мы видим того, чего раньше не было: тяжело болеющих и быстро погибающих молодых людей в возрасте 30 – 35 лет без сопутствующих заболеваний. Попал в больницу – 3-4 дня и человек ушел. Мы используем весь арсенал, все возможности, чтобы его спасти – но он уходит. Доля пациентов старше 60 лет также увеличивается: два месяца назад их было 60 %, сейчас доходит до 70 %.

Когда стало известно о смерти 17-летнего подростка в Красноярске в середине октября – все ужаснулись. Но затем врачи пояснили: у него был целый букет заболеваний и ковид запустил обратный отчет. С начала года в Красноярском крае от ковида умерли 6 беременных женщин. Болеют дети в легкой и средней форме. Для информации в соседней Хакасии, например, при детской республиканской больнице создали целое ковидное отделение, среди его пациентов - 6 малышей в возрасте до года. В Красноярске такого детского ковидария пока нет, но время покажет.

При этом коллапса в больницах не наблюдается по сравнению с прошлым годом. Егор Корчагин связал это с тем, что сейчас все больницы оснащены необходимым оборудованием, кислородом, и сам персонал уже подготовлен к наплыву пациентов, отработал алгоритм работы.

Вопреки мнению людей, которые никогда не бывали в красной зоне, туда не помещают всех подряд. Да, такое было в самом начале – с 16 апреля 2020 года, когда в Красноярске появился «нулевой» пациент. Тогда, в первые месяцы, действительно изолировали всех, у кого ПЦР-тест оказался положительным. Но ведь и счет шел на десятки – по 20 – 50 человек в сутки.

Сегодня, спустя полтора года, в больницы забирают только тех, кто на самом деле рискует, находясь на амбулаторном лечении – с многодневной температурой 38 и выше, с сатурацией 90 и ниже, с ярко выраженной негативной прогрессией. И плюс пациентов из группы риска с сопутствующими заболеваниями, у которых ухудшается самочувствием.

Картинка из палаты ковидной пульманологии, где 6 лежачих пациентов на непрерывной подаче кислорода: 5 женщин в возрасте 60+, из них 3 – с диабетом, 2 – с онкологией. И еще одна 50 лет со сложным случаем ковидной пневмонии, с поражением легких около 50 %. Вот вам наглядная статистика тех, кто сейчас находится в инфекционках.

- Ситуация сейчас такова, что любое респираторное заболевание нужно приравнивать к коронавирусу и сразу проверять его в лаборатории, - подытожил главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин.

Медики настаивают: вакцинация и только она поможет снять напряженность и погасить пандемию. Процесс этот идет непросто. Хотя рычаги воздействия есть: стоило ввести систему QR-кодов, как во пунктах вакцинации появилась очередь из желающих.

Пару месяцев назад ученые Красноярского медицинского университета составили статистику, которая говорит о целесообразности и эффективности вакцинации. Исследование проводилось на основе данных после проведения стандартизации половозрастной структуры среди лиц, заболевших после вакцинации (вакцинированные лица) и заболевших COVID-19 позже 42 дня после постановки первого компонента вакцины (имунизированные лица).

Госпитализация заболевших COVID-19:

Невакцинированные – 30,0%

Вакцинированные – 18,3%

Иммунизированные – 17,7%.

Тяжесть течения COVID-19(тяжёлое и крайне тяжёлое течение), включая перевод в отделение реанимации интенсивной терапии и необходимости проведения ИВЛ:

Невакцинированные – 4,2%

Вакцинированные – 2,1%

Иммунизированные – 1,9 %.

Таким образом, частота заболевания вакцинированных в разы меньше по сравнению с невакцинированными. Иммунизированное население (по прошествии 42 дней с момента постановки первого компонента вакцины) также, как и вакцинированное население, значительно реже болеет COVID-19, а в случае заболевания отмечается значительно более легкое течение, которое значительно реже приводит к летальным исходам.