Уникальные световые столбы снял фотограф из заполярной Дудинки. Фото: Денис Гаськов

Уникальное световое явление снял на камеру фотограф из Дудинки Денис Гаськов. Свои фото он выложил в «Инстаграме». Фотографии на самом деле завораживают: полярная ночь, залитый огнями городок, а за ним на берегу Енисея – портовые краны. И снизу вверх поднимаются к небу ровные стрелы света. Настоящий световой лес. Внизу лучи мощные, а чем выше – тем слабее. Сложно определить, какова же их высота, но наверняка достигается десятка километров и они видны из космоса. В таком свете небо приобретает особый черно-синий таинственный цвет.

Чтобы сделать снимки, автору пришлось выехать за периметр города. По его словам, такое оптическое явление достаточно редкое и образуется только при совокупности определенных условий – при высокой влажности и температуре воздуха от минус 15 и ниже. В воздухе появляются легчайшие кристаллики замерзшей воды, свет от мощных прожекторов проходит сквозь них, многократно усиливаясь – отсюда и такой эффект.

Поскольку явление это редкое, фотографу очень повезло.