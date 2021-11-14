«Успели остановить электропоезд за несколько метров»: машинисты смогли предотвратить страшное ДТП с легковушкой в Красноярском крае

Скриншот: видео КрасЖД

Еще несколько мгновений и могла бы произойти страшная трагедия… До легкового автомобиля, стоящего на путях, оставалось всего несколько метров, когда экстренное торможение электропоезда полностью сработало и состав замер на рельсах.

Обычный рабочий день команды локомотивной бригады из КрасЖД, ведущих электропоезд «Иланская – Уяр» мог закончиться страшной аварией с легковым автомобилем. 13 ноября в 18:00 рядом со станцией Филимоново Канского района Красноярского края машинист Анатолий Заблоцкий и его помощник Владимир Шмарёв заметили на одном из переездов легковой автомобиль, водитель которого никак не реагировал ни на приближающийся состав, ни на звуковые сигналы, подаваемые сотрудниками.

Машинист Андрей Заблоцкий Фото: КрасЖД

Решение было принято моментально – бригада начала экстренное торможение.

- Приближаясь к переезду, увидели, что на нем находится легковой автомобиль, причем он не просто стоит, а передвигается между 1 и 2 путями - то вперед, то назад. Сразу применили экстренное торможение – успели остановить электропоезд буквально за несколько метров!, - рассказывает «Комсомолке» о событиях того вечера машинист Анатолий Заблоцкий.

Выяснить, что же произошло с автомобилем и почему водитель не уехал с путей отправился помощник машиниста Владимир Шмарёв. Но женщина, находившаяся за рулем той самой машины, увидела железнодорожника и уехала с переезда. Очевидцы рассказали Владимиру, что автолюбительница была пьяна.

Помощник машиниста Владимир Шмарёв Фото: КрасЖД

Локомотивная бригада считает, что водителю той машины крупно повезло, что скорость поезда была довольно низкой и машинисты успели остановить состав, ведь все могло закончиться страшной трагедией.

- Можно сказать, что женщине за рулем повезло - мы подъезжали к станции, поэтому скорость была всего 35 км/ч, это позволило поезду быстро остановиться. Ведь если бы мы следовали со скоростью 70-80 км/ч, то все могло закончиться трагически, - отмечает машинист Анатолий Заблоцкий.

«Комсомольская правда» запросила информацию в ГИБДД о данном происшествии.

В КрасЖД отмечают, что с начала 2021 года на переездах Красноярского края по вине водителей, грубо нарушивших правила, произошло уже 6 ДТП.

Накануне, 12 ноября, случилось одно из них: грузовой поезд столкнулся с грузопассажирской ГАЗелью, где находились 7 человек. Несмотря на экстренное торможение, трагедии избежать не удалось – 5 пассажиров погибли на месте, еще 2 находятся в реанимации. Заведено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Лесосибирске столкнулся грузовой поезд с пассажирской газелью, 5 человек погибли

В Лесосибирске произошла страшная трагедия – 12 ноября в 20:26 по местному времени, на регулируемом жд-переезде участка Абалаково – Лесосибирск, пассажирская ГАЗель попала под грузовой поезд. Как сообщили в МЧС, все 7 человек, находившихся в ГАЗели пострадали – 5 человек погибли, выжили только двое, среди них и водитель автомобиля. Детей-пассажиров в машине не было. (Подробнее)

После гибели пятерых людей, из-за столкновения грузового поезда и ГАЗели в Лесосибирске, заведено уголовное дело

В Лесосибирске, Красноярский край, по факту гибели пятерых людей из-за столкновения пассажирской ГАЗели и грузового поезда на железнодорожном переезде следствием ОМВД России по г. Лесосибирску заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Как сообщили в краевой прокуратуре, ход расследования произошедшей трагедии взят ведомством на контроль.(Подробнее)