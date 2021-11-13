Экс-чемпион UFC из Красноярского края Петр Ян в Twitter вызвал на бой Конора Макгрегора

Экс-чемпион UFC из Красноярского края Петр Ян в Twitter вызвал на бой Конорра Макгрегора. Фото: скрин-шот Twitter

Рейтинг лучших бойцов UFC по версии одного из фанатов смешанных единоборств, опубликованный в Twitter, стал поводом для разборок на ринге.

Соль истории в том, что на первое место в рейтинге поместили россиянина из Красноярского края Петра Яна, а на третье Конора Макгрегора. Вздорный ирландец этого не оценили и, репостнув твит себе, написал: «Я перебоксировал троих в этом списке! В UFC нет никого, кто был бы даже близко к моему уровню бокса. Даже Дастин начал попадать только после того, как отбил ногу. Я всех разобрал, если речь идет о боксе. Ян тоже хорош, мне нравится его стиль, но тем не менее и его я бы тоже разорвал через защиту».

Ян сразу же воспринял это как вызов и не стал медлить с ответом.

– Конор, мы все знаем, что ты любишь говорить, но давай сразу перейдем к делу. Если ты действительно хочешь боксировать или драться, меня не волнуют весовая категория или правила. Бьюсь об заклад, ты не согласишься, – написал он.

Само собой, такие слова не могли оставить Макгрегора, который любит выяснять, кто круче на ринге и в Сети, равнодушным.

– Лол, без проблем. В ближайшее время поставим лонжерон или что-то подобное. Приглашаю тебя и твою команду в Ирландию на одно из наших шоу в боксерском клубе Crumlin. Тогда мы разберемся, малыш. Да благословит тебя Бог, – ответил на это ирландец.

В ответ Петр усомнился, что у Конора хватит н анего силенок. Отметим, что Ян был чемпионом в легчайшем весе. Макгрегор, в свою очередь, выступает в легком. Однако, при желании он может скинуть пять килограммов и выступить в другой категории. Подобные трюки он проделывал не раз и лихо скакал по дивизионам. Спортсмен ранее провел четыре боя в трех весовых категориях – бой с Алдо в полулегком весе, два поединка с Диасом в полусреднем весе и схватку с Эдди Альваресом в легком дивизионе. Его финальный бой с Порье прошел в легком весе. Для этого пришлось перескочить сразу через две категории.

Поэтому нельзя исключать, что соперники вскоре встретятся на ринге.