Красноярск попал в топ-10 самых снежных городов-миллионеров России, обогнав Новосибирск

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск занял 9 строчку в рейтинге ТОП-10 самых снежных городов-миллионеров России, обогнав Новосибирск. Как сообщает пресс-служба Яндекс.Погоды, аналитики изучили, что в крае за 10 лет средняя толщина выпавшего снега за сезон составляет 114 см, а в Новосибирске немногим меньше – 110 см.

Также специалисты отмечают, что в Красноярске первый снег выпадает обычно во второй половине сентября. В этом году первый снег пошёл 3 октября.

У Яндекс.Погоды есть карта осадков: на ней видно, где снег или дождь идут прямо сейчас и куда переместятся тучи в ближайшее время. Прогноз для этой карты рассчитывается с помощью технологии Meteum, которая использует не только данные метеостанций, радаров и спутников, но и сообщения пользователей. Если у вас за окном снег, можете отправить нам „снежинку“ через сайт или мобильное приложение — и благодаря вам прогноз станет точнее, - поясняет руководитель группы метеопрогнозирования Яндекс.Погоды Александр Ганьшин.

Аналитики выяснили, что в среднем снег в Красноярске идет 142 дня, в последний раз он обычно выпадает в середине мая. Общая толщина снега, выпавшего за сезон приблизительно равна 114 см. Если представить, что над всей территорией города осадки выпадают равномерно, получится, что на Красноярск ложится примерно 43 млн «КамАЗов» снега. В сумме снег лежит около 163 дней и сходит обычно в начале апреля.