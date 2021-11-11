«Утибоземой, какая прелесть»: красноярский «Роев Ручей» показал подросших выдрят

Выдрята Фото: Роев Ручей

Красноярский парк флоры и фауны «Роев Ручей» показал своим подписчикам подросших детенышей выдр, родившихся в начале июля. Окрепшие малыши за несколько месяцев догнали размером маму, поэтому отличить малышей можно только по шкодному характеру.

Выдрята Фото: Роев Ручей

- Так и норовят куда-нибудь залезть, поваляться в луже, забраться в трубу или большую кастрюлю. Выдрятам можно, они ведь не читали мойдодыра. А мама - выдра Ассоль бегает от одного подростка к другому и пытается отмыть их и накормить, как в мультфильме про маму мартышку, - рассказывают в зоопарке.

Выдрята Фото: Роев Ручей

Выдры, обитающие в красноярском парке фауны – один из 13 видов выдр на планете. Он занесён в Красную книгу мира как вид, близкий к уязвимому положению, а один из подвидов – кавказская выдра, занесена в Красную книгу России. Поэтому очень важно содержать и размножать выдр в зоопарках, чтобы иметь возможность восстановить популяцию, выпустив на волю выращенных в зоопарке зверей.

Выдрята Фото: Роев Ручей

- Большую часть времени выдры проводят в воде. Там они чувствуют себя в безопасности. В воде выдры добывают пищу и даже могут спать, лёжа на спине. К жизни в воде выдры приспособлены основательно. Плотный густой мех позволяет им не промокать, выдры прекрасно видят как на суше, так и под водой благодаря механизму, который регулирует искривления кристаллика. Чтобы поймать добычу в мутной воде, выдра пользуется вибриссами, осязая все, что находится возле нее, ноздри и ушные раковины выдры снабжены специальным механизмом и закрываются под водой, - отмечают сотрудники «Роева Ручья».