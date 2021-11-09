Три главных романа о Красноярском крае на КРЯКК-2021

Красноярская ярмарка книжной культуры в этом году прошла с 3 по 7 ноября Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярская ярмарка книжной культуры, один из самых крупных и важных проектов Благотворительного Фонда Михаила Прохорова, в этом году прошла в 15-ый раз. Событий было очень много, но мы обратили внимание на три новых романа, действие которых происходит в разное время на территории Красноярского края. Нам удалось поговорить с их авторами и узнать некоторые подробности.

«Вечная мерзлота» Виктора Ремизова

Место действия - строительство Трансполярной магистрали на севере края, печально знаменитая сталинская стройка №503.

Роман построен как история нескольких семей. В центре книги - судьба фельдшера-зэка, бывшего геолога Горчакова и капитана речного буксира Белова. Прототипом Горчакова стал геолог Борис Рожков, расстрелянный в 1938 году. И есть пересечения с судьбой первооткрывателя норильского никеля, исследователя Арктики Николая Урванцева (1893-1985). У Белова тоже есть прототип – енисейский капитан Виталий Козаченко.

«Вечная мерзлота» Виктора Ремизова Фото: Татьяна АРОНОВА

Роман "Вечная мерзлота" переведен на основные европейские языки, стал финалистом премии «Большая книга» этого года.

- Виктор Владимирович, как вы задумали эту книгу и какое место в ней занимают реальные события и люди?

- Первоначально я задумал историю репрессированного капитана-речника, потом начал изучать стройку, работал семь лет и в итоге получился роман «Вечная мерзлота».

Материалов - колоссальное количество, невообразимое! Общество «Мемориал» с помощью школьников на всей территории края собрали очень много реальных историй и все они опубликованы. У меня были консультанты, свидетели тех событий - бывший заключенный Ермаковского лагеря, публицист, общественный деятель Александр Сновский и капитан Виталий Козаченко, недавно ушедший от нас. Они знали все до мелочей: какого размера были деньги, что было на полках магазинов – старики любят вспоминать о прошлом, они с удовольствием мне помогали.

- Географически ваш роман привязан к краю?

- Все абсолютно точно! Вся география романа - города, поселки и фактории - все взято их реальности 1949-1953 годов и воссоздано по картам и документам того времени. И я все эти места посмотрел сам. Перед началом работы над романом проплыли с сыном на лодке по маршруту Дудинка-Игарка-Ермаково-Туруханск и поднялись по реке Турухан. Я люблю эти места и много раз там бывал. Ходил с речниками по Енисею, смотрел, как они работают, байки собирал.

- О ГУЛАГе написано очень много. Какое место занимает ваш роман «Вечная мерзлота»?

- Люди, которые прошли лагеря, говорили о том, что пережили. Они хотели поделиться. У меня книга на другую тему, о жизни во времена ГУЛАГа. Лагерь – это примерно 10-15% всего повествования. И мои герои – не только заключенные, но и ссыльные, и вольные, живущие в разных городах. Жизнь тогда была очень сложной, во всех смыслах: не было еды, жилья, свободы. Как вели себя люди, о чем думали, почему так поступали?

- Вы впервые презентовали свой роман Красноярске, хотя вышел он еще в начале года.

- Презентация прошла действительно впервые, хотя уже разошлись и первый, и второй тиражи, а роман стал финалистом Национальной литературной премии «Большая книга». И, кстати, к книгам всех финалистов 1 ноября открыт бесплатный доступ. Все желающие могут получить уникальный промокод на странице голосования на сайте крупнейшего книжного рекомендательного сервиса LiveLib и прочитать роман.

«Волчье золото» Владимира Топилина

Место действия - Курагинский район, Чибижек, это примерно в тех же местах, где 19 октября 2019 года случился прорыв дамбы и погибли 17 человек и трое пропали без вести.

Минусинский писатель Владимир - автор более десяти романов, и все они основаны на событиях сибирской истории. Первый раз на Красноярской ярмарке книжной культуры мы представили его на стенде «Комсомольской правды», теперь у Владимира Степановича свой стенд и огромная популярность. Его книги читают во всех регионах России и за рубежом, тиражи многих уже раскуплены, и в этом году он привез на КРЯКК всего пять романов и среди них – новинка, «Волчье золото».

«Волчье золото» Владимира Топилина Фото: Татьяна АРОНОВА

Это продолжение истории Кузьмы Собакина, - реального жителя Чибижека, история написана близко в биографии, даже имя и фамилия остались настоящими.

Уже вышли «Хозяин спиртоносной тропы» и «Легенда о таежной пирамиде», действие которых закончилось в 1914 году.

- У предыдущих романов есть документальная основа, а как у «Волчьего золота»?

- Частично повествование строится вокруг реальной истории золотопромышленника Вениамина Дистлера, который в 1914 году привез в Чибижек драгу, в 1915-м намыл в сезон около 3 тонн золота и погиб во время его перевозки от рук разбойников. Главная интрига нового романа в том, что Кузьма Собакин и Егор Бочкарев находят в старом шурфе 2,5 тысячи золотых монет. Откуда они, чьи? А почему золото волчье – это по имени одного из героев, который тоже ищет секрет сплава золотых монет. Сефф – это волк.

- Вы изначально анонсировали романы о добыче золота как трилогию. Какие планы сейчас?

- Пока не знаю, думаю, что тремя романами не ограничусь. Тема не закончилась. В третьем романе действие завершилось 1916-м годом, а Кузьма Собакин прожил до 90-х годов.

Владимир Топилин Фото: Мария ЛЕНЦ

- О чем будет следующая книга?

- «Волчье золото» я написал за одну зиму, закончил в мае этого года. Сразу после книжной ярмарки в Красноярске, а это мой последний этап встреч с читателями, сажусь за новую книгу. Но о чем она будет, сам еще не знаю. Куда кривая вывезет, куда лыжи пойдут?

- А читатели подсказывают темы?

- Много предлагают, но пока ничего не зацепило. Бывает и так, что люди пересказывают мне мои же романы.

«Курган скифов» Владимира Нестеренко

Место действия - реки Кальмир и Бузим.

- О чем эта книга?

- Действие происходит в 90-е годы. Это приключенческая повесть. Начинается с того, что в школе появляется учитель истории и организует археологический кружок, но цель у него совсем другая – ограбить скифский курган. Но ему это не удается. Его разоблачили мальчишки, его ученики.

-Есть у этой истории документальная основа?

- В этом месте, где происходит действие, есть реальные курганы. Но идея появилась после события, которое произошло в Туве в 80-е годы ХХ века. Там раскопали курган, нашли золотую чашу. Потом эти люди были арестованы. Этот случай подтолкнул меня написать книгу. Я видел реальные раскопки, как работают археологи. И у героев есть прототипы, это реальные люди, даже есть моя внучка.

«Курган скифов» Владимира Нестеренко Фото: Татьяна АРОНОВА

Повесть вышла в этом году, ее можно прочитать ВКонтакте в сообществе «Писатели Красноярья».

Внимание!

Следующая ярмарка книжной культуры пройдет со 2 по 6 ноября 2022 года.

Только цифры: итоги XV КРЯКК

Красноярская ярмарка книжной культуры в 2021 году это:

- 3 выставочных павильона с 250 книжными стендами;

- 5 сцен, на которых прошли 305 событий;

- 37 событий на параллельных площадках: масштабная кинопрограмма, кинокампус, кинодейтинг, музыкальная программа

- 40 000 посетителей;

- 50 тонн (130 тысяч) проданных книг;

- 38 000 книг на сумму 15 млн рублей, купленных у издательств-участников выставки для комплектования фондов библиотек Красноярского края в рамках ежегодного гранта учредителя Фонда Михаила Прохорова

ТОП-5 самых посещаемых и громких событий Красноярской ярмарки книжной культуры:

- Разговор с Екатериной Шульман «Изменения гендерного баланса на рынке труда в постсоветской России»;

- Идеальное детство: показ двух серий сериала «Манюня» и встреча с Наринэ Абгарян;

- Открытые дебаты литературной премии «НОС» («Новая словесность»);

- Презентация книги Марины Степновой «Сад»;

- Финал конкурса «Дресс–код Сибирь».

Запись отдельных событий можно посмотреть на YouTube-канале Фонда Михаила Прохорова, подкасты и интервью с гостями ярмарки, подборки книг уже публикуются в разделе КРЯКК Daily официального сайта фестиваля kryakk.ru.com.