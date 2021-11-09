Три главных романа о Красноярском крае на КРЯКК-2021

Красноярская ярмарка книжной культуры в этом году прошла с 3 по 7 ноября
Фото: ИВАНОВА Диана
Красноярская ярмарка книжной культуры, один из самых крупных и важных проектов Благотворительного Фонда Михаила Прохорова, в этом году прошла в 15-ый раз. Событий было очень много, но мы обратили внимание на три новых романа, действие которых происходит в разное время на территории Красноярского края. Нам удалось поговорить с их авторами и узнать некоторые подробности.
Место действия - строительство Трансполярной магистрали на севере края, печально знаменитая сталинская стройка №503.
Роман построен как история нескольких семей. В центре книги - судьба фельдшера-зэка, бывшего геолога Горчакова и капитана речного буксира Белова. Прототипом Горчакова стал геолог Борис Рожков, расстрелянный в 1938 году. И есть пересечения с судьбой первооткрывателя норильского никеля, исследователя Арктики Николая Урванцева (1893-1985). У Белова тоже есть прототип – енисейский капитан Виталий Козаченко.
«Вечная мерзлота» Виктора Ремизова
Фото: Татьяна АРОНОВА
Роман "Вечная мерзлота" переведен на основные европейские языки, стал финалистом премии «Большая книга» этого года.
- Виктор Владимирович, как вы задумали эту книгу и какое место в ней занимают реальные события и люди?
- Первоначально я задумал историю репрессированного капитана-речника, потом начал изучать стройку, работал семь лет и в итоге получился роман «Вечная мерзлота».
Материалов - колоссальное количество, невообразимое! Общество «Мемориал» с помощью школьников на всей территории края собрали очень много реальных историй и все они опубликованы. У меня были консультанты, свидетели тех событий - бывший заключенный Ермаковского лагеря, публицист, общественный деятель Александр Сновский и капитан Виталий Козаченко, недавно ушедший от нас. Они знали все до мелочей: какого размера были деньги, что было на полках магазинов – старики любят вспоминать о прошлом, они с удовольствием мне помогали.
- Географически ваш роман привязан к краю?
- Все абсолютно точно! Вся география романа - города, поселки и фактории - все взято их реальности 1949-1953 годов и воссоздано по картам и документам того времени. И я все эти места посмотрел сам. Перед началом работы над романом проплыли с сыном на лодке по маршруту Дудинка-Игарка-Ермаково-Туруханск и поднялись по реке Турухан. Я люблю эти места и много раз там бывал. Ходил с речниками по Енисею, смотрел, как они работают, байки собирал.
- О ГУЛАГе написано очень много. Какое место занимает ваш роман «Вечная мерзлота»?
- Люди, которые прошли лагеря, говорили о том, что пережили. Они хотели поделиться. У меня книга на другую тему, о жизни во времена ГУЛАГа. Лагерь – это примерно 10-15% всего повествования. И мои герои – не только заключенные, но и ссыльные, и вольные, живущие в разных городах. Жизнь тогда была очень сложной, во всех смыслах: не было еды, жилья, свободы. Как вели себя люди, о чем думали, почему так поступали?
- Вы впервые презентовали свой роман Красноярске, хотя вышел он еще в начале года.
- Презентация прошла действительно впервые, хотя уже разошлись и первый, и второй тиражи, а роман стал финалистом Национальной литературной премии «Большая книга». И, кстати, к книгам всех финалистов 1 ноября открыт бесплатный доступ. Все желающие могут получить уникальный промокод на странице голосования на сайте крупнейшего книжного рекомендательного сервиса LiveLib и прочитать роман.
Место действия - Курагинский район, Чибижек, это примерно в тех же местах, где 19 октября 2019 года случился прорыв дамбы и погибли 17 человек и трое пропали без вести.
Минусинский писатель Владимир - автор более десяти романов, и все они основаны на событиях сибирской истории. Первый раз на Красноярской ярмарке книжной культуры мы представили его на стенде «Комсомольской правды», теперь у Владимира Степановича свой стенд и огромная популярность. Его книги читают во всех регионах России и за рубежом, тиражи многих уже раскуплены, и в этом году он привез на КРЯКК всего пять романов и среди них – новинка, «Волчье золото».
«Волчье золото» Владимира Топилина
Фото: Татьяна АРОНОВА
Это продолжение истории Кузьмы Собакина, - реального жителя Чибижека, история написана близко в биографии, даже имя и фамилия остались настоящими.
Уже вышли «Хозяин спиртоносной тропы» и «Легенда о таежной пирамиде», действие которых закончилось в 1914 году.
- У предыдущих романов есть документальная основа, а как у «Волчьего золота»?
- Частично повествование строится вокруг реальной истории золотопромышленника Вениамина Дистлера, который в 1914 году привез в Чибижек драгу, в 1915-м намыл в сезон около 3 тонн золота и погиб во время его перевозки от рук разбойников. Главная интрига нового романа в том, что Кузьма Собакин и Егор Бочкарев находят в старом шурфе 2,5 тысячи золотых монет. Откуда они, чьи? А почему золото волчье – это по имени одного из героев, который тоже ищет секрет сплава золотых монет. Сефф – это волк.
- Вы изначально анонсировали романы о добыче золота как трилогию. Какие планы сейчас?
- Пока не знаю, думаю, что тремя романами не ограничусь. Тема не закончилась. В третьем романе действие завершилось 1916-м годом, а Кузьма Собакин прожил до 90-х годов.
Владимир Топилин
Фото: Мария ЛЕНЦ
- О чем будет следующая книга?
- «Волчье золото» я написал за одну зиму, закончил в мае этого года. Сразу после книжной ярмарки в Красноярске, а это мой последний этап встреч с читателями, сажусь за новую книгу. Но о чем она будет, сам еще не знаю. Куда кривая вывезет, куда лыжи пойдут?
- А читатели подсказывают темы?
- Много предлагают, но пока ничего не зацепило. Бывает и так, что люди пересказывают мне мои же романы.
Место действия - реки Кальмир и Бузим.
- О чем эта книга?
- Действие происходит в 90-е годы. Это приключенческая повесть. Начинается с того, что в школе появляется учитель истории и организует археологический кружок, но цель у него совсем другая – ограбить скифский курган. Но ему это не удается. Его разоблачили мальчишки, его ученики.
-Есть у этой истории документальная основа?
- В этом месте, где происходит действие, есть реальные курганы. Но идея появилась после события, которое произошло в Туве в 80-е годы ХХ века. Там раскопали курган, нашли золотую чашу. Потом эти люди были арестованы. Этот случай подтолкнул меня написать книгу. Я видел реальные раскопки, как работают археологи. И у героев есть прототипы, это реальные люди, даже есть моя внучка.
«Курган скифов» Владимира Нестеренко
Фото: Татьяна АРОНОВА
Повесть вышла в этом году, ее можно прочитать ВКонтакте в сообществе «Писатели Красноярья».
Следующая ярмарка книжной культуры пройдет со 2 по 6 ноября 2022 года.
Красноярская ярмарка книжной культуры в 2021 году это:
- 3 выставочных павильона с 250 книжными стендами;
- 5 сцен, на которых прошли 305 событий;
- 37 событий на параллельных площадках: масштабная кинопрограмма, кинокампус, кинодейтинг, музыкальная программа
- 40 000 посетителей;
- 50 тонн (130 тысяч) проданных книг;
- 38 000 книг на сумму 15 млн рублей, купленных у издательств-участников выставки для комплектования фондов библиотек Красноярского края в рамках ежегодного гранта учредителя Фонда Михаила Прохорова
ТОП-5 самых посещаемых и громких событий Красноярской ярмарки книжной культуры:
- Разговор с Екатериной Шульман «Изменения гендерного баланса на рынке труда в постсоветской России»;
- Идеальное детство: показ двух серий сериала «Манюня» и встреча с Наринэ Абгарян;
- Открытые дебаты литературной премии «НОС» («Новая словесность»);
- Презентация книги Марины Степновой «Сад»;
- Финал конкурса «Дресс–код Сибирь».
Запись отдельных событий можно посмотреть на YouTube-канале Фонда Михаила Прохорова, подкасты и интервью с гостями ярмарки, подборки книг уже публикуются в разделе КРЯКК Daily официального сайта фестиваля kryakk.ru.com.