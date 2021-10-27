Цыплят по осени считают

Фото: минсельхоз РФ

Наши достижения

В выставке приняли участие более 100 экспонентов из различных регионов России. «Золотая осень – 2021» знакомит с ключевыми тенденциями и достижениями АПК. Масштабная экспозиция сельскохозяйственной техники, демонстрация испытаний новейших образцов беспилотных комбайнов, тракторов и дронов – все это смогли увидеть посетители и участники мероприятия. Павильон животноводства представил лучшие достижения отечественного молочного и мясного скотоводства, птицеводства, овцеводства, козоводства и других подотраслей. Кроме того, участники рынка и эксперты могли ознакомиться с передовыми разработками в сфере цифровизации АПК и аграрной науки, а также органическим атласом – реестром отечественных производителей органики. В павильоне Минсельхоза можно было оценить ход реализации государственных программ по комплексному развитию сельских территорий и эффективному вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса России.

Стоит отметить, что мероприятия, представленные на «Золотой осени», могли быть интересны как начинающим фермерам и мелким хозяйствам, так и крупным представителям АПК и органам власти.

Фото: минсельхоз РФ

Село в цифре

Вопросы цифровизации являются приоритетными сейчас во всех отраслях отечественной экономики. Не могли они не коснуться и сельского хозяйства. Именно поэтому особое внимание было уделено вопросам научно-технологического развития агропромышленного комплекса. В парке «Патриот» состоялся второй Международный агропромышленный форум. Его ключевым мероприятием стал бизнес-бранч «Сельское хозяйство и ESG-трансформация: вызовы и возможности», организованный Минсельхозом и Сбербанком.

Представители сельскохозяйственной отрасли могли ознакомиться с новейшими технологиями сельхозпроизводства, инновационными цифровыми решениями, позволяющими получать и анализировать необходимую отраслевую информацию, автоматизировать бизнес-процессы. В разделе «Техника» были представлены современные образцы тракторов, погрузчиков и других машин российского производства.

Фото: минсельхоз РФ

Продвижение

Стоит отметить, что в современной России многое делается и для развития агробиотехнологий. Большой вклад вносят представители научного и студенческого сообщества. Так, начиная с прошлого года, российскими аграрными вузами было создано 56 новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Также была существенно обновлена законодательная база для аграрного сектора. В текущем году принято 18 федеральных законов по самому широкому кругу вопросов сельского хозяйства. В частности, были снижены требования при создании небольших кооперативов, что должно упростить старт для малого бизнеса на селе. Установлены правовые основы для формирования рынка сельскохозяйственной продукции и товаров с улучшенными характеристиками. Власти надеются, что это позволит всё большему числу предпринимателей продвигать свою продукцию как на внутреннем рынке, так и за рубежом:

- Чтобы помочь аграриям, которые несут потери из-за погоды, например, пожаров или паводков, приняли закон о господдержке сельскохозяйственного страхования в случае введения режима чрезвычайной ситуации, - прокомментировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. - Теперь у сельскохозяйственных товаропроизводителей появится возможность и в этом случае получить страховую выплату, которая поможет им восстановить хозяйство. А также впервые ввели в российское право понятие сельского туризма, что позволит на системной основе продвигать это новое перспективное направление.

Фото: минсельхоз РФ

Качество жизни

В рамках деловой программы «Золотой осени» много говорилось об улучшении качества жизни сельского населения. Так, вице-премьер Виктория Абрамченко считает, что нужно не забывать о комфортных условиях жизни селян:

- Это еще один наш приоритет. Мы говорим в первую очередь о развитии государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В этом году мы увеличили финансирование программы на 9,6 млрд рублей с общим объемом финансирования 41 млрд рублей.

Не могли представители власти не коснуться вопросов пандемии и ее влияния на экономику страны в целом и АПК в частности. На протяжении двух лет мировая экономика испытывает большое давление, связанное с распространением коронавирусной инфекции:

- Несмотря на эти глобальные вызовы и риски, несмотря на то, что в этом году Российская Федерация столкнулась с масштабными проблемами, связанными с неблагоприятными погодными условиями, наш агропромышленный комплекс продолжает оставаться одним из ключевых драйверов развития российской экономики, - считает Виктория Абраменко. - В частности, в этом году мы установим рекорды по нескольким направлениям. В первую очередь я говорю о сборе овощей в зимних теплицах, рапса, ягодной продукции. Хорошие показатели демонстрируют наши животноводы и рыбаки.

Ожидания и реальность

В этом году ситуация для сельскохозяйственной отрасли сложилась крайне неблагоприятная – в 16 субъектах был введен режим ЧС из-за засухи, ливней и других факторов. Наиболее серьезный удар непогода нанесла растениеводам Приволжского и Центрального федеральных округов. Сейчас аграрии бьются буквально за каждую тонну продукции, предпринимают максимум усилий, чтобы сохранить урожай зерновых, масличных и других культур.

Тем не менее на текущий момент намолочено более 108 млн тонн зерна – это уже существенно выше уровня внутреннего потребления. Планируется значительный прирост по масличным культурам и сахарной свекле, что позволит полностью обеспечить собственные потребности в подсолнечном масле и сахаре. Кроме того, в этом году сохраняется позитивная динамика в производстве мяса и молока, в пищевой и перерабатывающей промышленности. Поэтому россияне могут быть уверены – продовольственная безопасность страны будет обеспечена по всем ключевым направлениям.

ДОСЛОВНО

Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ:

- Выставка «Золотая осень» - это очень хорошая возможность оценить итоги проделанной работы в сельском хозяйстве. Агропромышленный комплекс успешно решает задачи продовольственной безопасности России и сохраняет курс на создание высокотехнологичного, современного производства.