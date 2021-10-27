Район, где хочется жить

В районе появляются новые места для отдыха, ремонтируются улицы, создаются парковые зоны, детские площадки

По поручению главы Каратузского района Константина Тюнина второй год действует программа поддержки личного подсобного хозяйства, которая финансируется за счет средств местного бюджета.

Сохранить и приумножить

Согласно условиям программы, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, необходимо сохранить и/или увеличить поголовье скота. Если условия соблюдены, им возмещаются 30 процентов затрат за зернофураж и половина затрат на оплату ГСМ, потраченных при заготовке кормов. Сэкономленные средства ЛПХ тратят на свое усмотрение.

- Таким образом мы поддерживаем не только личные подсобные хозяйства, но и кооперативы, которые будут принимать сырье у граждан, - объясняет Юлия Тонких, начальник отдела экономики и развития предпринимательства администрации Каратузского района. – В плюсе оказываются все. В том числе и жители района, которые имеют возможность покупать местную качественную продукцию.

В начале 2021 года в селе Таскино потребительский кооператив «Клевер» запустил в работу мини-цех по переработке молока, где делают сметану, пастеризованное молоко, творог, масло, кефир. Кооперативу уже 14 лет, но сейчас, в том числе благодаря поддержке со стороны местной власти он начал производить широкую линейку продукции. Сейчас кооператив обеспечивает школы района молочкой.

Жители района сами стараются поддержать благоустройство, облагородить прилегающую территорию

Ягоды – грибочки…

Еще одним новшеством, реализуемым в Каратузском районе, является открытие заготовительного пункта дикоросов. Это стало возможным благодаря реализации пилотного проекта по развитию сети заготовительных пунктов для сбора и переработки дикоросов и сельхозпродукции в Красноярском крае по инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса. Проект дает возможность увеличить самозанятость, зарабатывать на жизнь сельским жителям, перерабатывать полезную дикорастущую продукцию. Грибы, ягоды будут собирать как в самом Каратузском, так и в мобильных пунктах, которые откроют на территории района. Затем дикоросы будут реализовываться на территории Красноярского края сетью «Земляки». Поставки дикоросов будут организованы как на территории Красноярского края, так и в Московскую, Вологодскую, Калужскую области.

Предприниматели району нужны

С субъектами малого и среднего предпринимательства, работающими на территории района, ведется активная работа. Их поддерживают, предлагают различные формы помощи. В селе открылся центр «Мой бизнес», где проводятся консультации, все услуги оказываются в рамках одного окна. В последнее время, в условиях пандемии, популярной среди сельчан стала тема самозанятости; распространенное направление - индустрия красоты и здоровья. На это повлияла возможность получить через учреждения социальной защиты населения социальный контракт на предпринимательскую деятельность.

– Помощь предпринимателям, поддержка их деятельности идет и на благо района – уверена Юлия Тонких. – Они привлекают инвестиции, создают новые рабочие места и трудоустраивают безработных. Направления деятельности разные - это и сельское хозяйство, и переработка сельхозпродукции, и обслуживание населения. Когда в селе, и в районе ведется активная работа, люди видят, что село не умирает, и сами стараются поддержать благоустройство, облагородить прилегающую территорию. Администрация в свою очередь тоже старается повысить качество жизни сельчан – появляются новые места для отдыха, ремонтируются улицы, создаются парковые зоны, детские площадки. Вот так, совместными усилиями, нам удается сделать наш район не только доступным, но и желанным для проживания.