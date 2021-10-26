В Хакасии из-за коронавируса введут комендантский час и остановят общественный транспорт

В Хакасии из-за коронавируса введут комендантский час и остановят работу общественного транспорта Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Хакасии из-за сложной эпидемиологической ситуации в республике введут комендантский час в период нерабочих дней. Об этом сообщили на официальном портале республики Хакасия.

С 28 октября по 7 ноября всех жителей Хакасии просят не выходить из дома с 22.00 до 6.00 утра. Разрешено покидать жилье в случаях: получения медицинской помощи, занятий спортом на воздухе, одиноких прогулок и прогулок с детьми. Также разрешено ездить на работу, домой, ходить в магазин и выгуливать домашних питомцев. Жителям, следующим на работу, необходимо иметь с собой паспорт и справку от работодателя о работе в организации, деятельность которой не приостановлена.

Во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября полностью будет приостановлена работа общепита, торговых центров, парикмахерских и салонов красоты. Будут работать только аптеки, продуктовые магазины и рестораны, работающие на доставку. Стоматологии будут работать только для оказания экстренной помощи.

Все массовые мероприятия полностью отменены.

В самых крупных городах республики - Абакане, Черногорске и Саяногорске - будет приостановлена работа общественного транспорта. Услугами такси смогут воспользоваться только те жители, у которых есть справка о прививке или о перенесенном ковиде.

Жителей старше 60 лет власти просят не покидать свое жилище на период нерабочих дней. Работодатели обязаны перевести таких сотрудников на дистант.

Неизменным остается лишь график работы медучреждений – в Хакасии без изменений врачи продолжат оказывать плановую, экстренную и неотложную медицинскую помощь. Также жителям республики можно будет поставить вакцину от коронавируса во всех прививочных пунктах.

Валентин Коновалов отмечает, что все принимаемые меры вводятся во благо жителей Хакасии. В регионе серьезный дефицит больничных коек в реанимации, пациентов с тяжёлым течением болезни в эту волну значительно больше, чем в прошлые.

Глава региона призывает всех совершенно осознанно пойти на самоограничения.

- Не из-за штрафов, не из-за контроля. Осознанно и ответственно ограничить перемещения, свои контакты и своего ближайшего окружения. Вакцинироваться. Тщательно соблюдать меры индивидуальной защиты и гигиены. Только так мы сможем снизить темп распространения вируса, разгрузить систему здравоохранения. Только так мы сможем сберечь жизни. Прошу вас, дорогие друзья, давайте это сделаем — сделаем вместе! – подчеркивает Валентин Коновалов

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