Поддержка малого приведет к большим результатам

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2021 году на государственную поддержку агросектора в регионе предусмотрено 6,4 млрд рублей, из них более 5 млрд – средства краевого бюджета.

Новичкам везде у нас дорога

Историй о том, как горожане, бросив спокойную, размеренную жизнь, отправляются сеять хлеб, выращивать коров или перепелок, много. В прошлом номере журнала мы как раз рассказывали такую – о семье главы КФХ «Борода» Елены Болехивской. Или о том, как потомственные сельчане, когда-то уехавшие из деревень, вдруг возвращаются и продолжают дело своих отцов. Начать или возобновить работу на селе непросто, поэтому краевой минсельхоз уже не первый год реализует для новичков грантовую программу «Агростартап» в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

– В прошлом году 14 фермеров стали победителями конкурсного отбора и получили грант «Агростартап» на общую сумму порядка 57,5 миллиона рублей. В этом году в бюджете предусмотрено 60 миллионов рублей из средств федерального и краевого бюджетов, – говорит начальник отдела малых форм хозяйствования, земельных и имущественных отношений минсельхоза края Марина Замятина.

В общей сложности за два предыдущих года такие гранты на общую сумму более 102 млн рублей получили 30 начинающих фермеров. Один из них – молодой предприниматель из села Унер Саянского района Николай Солдатов.

– Родился в селе, несколько раз уезжал в город и все равно возвращался в родные места, – рассказывает свою историю Николай. – В 2019 году выиграл грант, купил 10 нетелей, построил животноводческое помещение. Без помощи государства вести сельский бизнес тяжело, поэтому я рад такой поддержке.

За два года хозяйство молодого агрария заметно подросло: теперь на ферме 32 головы крупного рогатого скота, в том числе 13 коров.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2021 году конкурсный отбор проектов молодых фермеров уже прошел, сейчас минсельхоз определяет победителей. Помощь получат не менее 15 стартующих предпринимателей края, на это из бюджетов разных уровней выделено 60 миллионов рублей.

Максимальный размер гранта на разведение молочного или мясного КРС – 5 млн рублей. По другим направлениям животноводства или растениеводства – 3 млн рублей. А если фермер планирует отдать часть средств на формирование неделимого фонда сельхозкооператива, пайщиком которого он является, то к гранту плюсуется еще один миллион рублей. Конечно, собрать полный пакет документов для заявки на конкурс - дело хлопотное, но оно того стоит. Тем более всегда можно получить бесплатную консультацию в центре компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров – ИКЦ «Енисей».

Семейно или кооперативно

Получить помощь от государства может и семейная ферма.

В этом году гранты по этому направлению получили пять хозяйств из Ачинского, Ужурского, Березовского, Емельяновского и Саянского районов.

– Мы рассматриваем заявки от глав КФХ, где работают двое или более человек, включая главу, от ИП, если они зарегистрированы на сельской территории более 12 месяцев с даты регистрации. Максимальный размер такого гранта по-прежнему составляет 30 млн рублей, но не более 60% стоимости проекта, независимо от того направления деятельности в области сельского хозяйства, которым планирует заниматься фермер. Доля собственных средств заявителя должна составлять не менее 40% стоимости проекта, – продолжает Марина Замятина.

Особое внимание в крае уделяется развитию сельхозкооперации. Здесь аграрии могут рассчитывать сразу на несколько видов поддержки на выбор. Например, получить средства из бюджета на возмещение затрат на закуп молока, свинины и мяса крупного рогатого скота у владельцев ЛПХ, средства для обновления материально-технической базы или грант на развитие.

– Кооперативы созданы в 23 муниципальных районах и одном муниципальном округе края, – подсчитывает Марина Замятина. – Важно, что людей, вступивших в кооперативное движение, становится больше. Это стимул к развитию ЛПХ, а кто-то потом организует и собственную предпринимательскую деятельность. За последние пять лет районами-лидерами по количеству СПК или охвату ими малых форм хозяйствования стали Минусинский, Краснотуранский, Идринский, Каратузский, Абанский и Березовский. Кстати, в последнем в этом году был зарегистрирован сельскохозяйственный комплексный потребительский кооператив «Есаульский» и уже получил грант 5 млн рублей на развитие. Его председатель Юлия Воронежцева уверена, что кооперация становится логичным продолжением сельхозкарьеры.

– Прежде чем создать кооператив, нужно побултыхаться в личном подсобном хозяйстве, создать свое КФХ, только так можно испытать все на своем опыте и дорасти до идеи объединения фермерских хозяйств, – полагает Юлия Воронежцева. – Начинали с 11 членов кооператива, сейчас уже 16. Занимаемся закупом и реализацией дикоросов и овощей открытого грунта, так называемого «борщевого набора» – картофель, морковь, свекла и капуста. Тем самым обеспечиваем дополнительный доход членам кооператива.

На полученные деньги кооператив рассчитывает приобрести два вида техники – автомобиль для сбора-развоза продукции и машины для работы на складе. А в планах на ближайшее будущее – снова участие в конкурсном отборе. Теперь уже на развитие материально-технической базы. Кооператив растет, нужны новые помещения.

КСТАТИ

Для опытных и не-аграриев

Раньше слово «подъемные» ассоциировалось именно с молодыми специалистами. Теперь же выплату в размере 500 тысяч рублей на обустройство жизни на селе смогут получать и опытные сельхозработники – без ограничений по возрасту и без профильного образования. На поддержку могут рассчитывать специалисты самых востребованных профессий – трактористы-машинисты, водители грузового транспорта, операторы машинного доения. Для этого нужно выполнить несколько условий: пять лет до заключения договора с сельхозпроизводителем не работать в отрасли сельского хозяйства, отработать в селе по новому договору нужно не менее трех лет.

В середине октября минсельхоз завершил прием заявок по конкурсу грантов на развитие несельскохозяйственных видов бизнеса. Это еще одна мера господдержки, способствующая развитию сельских территорий. В отборе принимали участие сельхозкооперативы, фермеры, индивидуальные предприниматели, занятые в сельхозпроизводстве. Полученный грант, а это 3 млн рублей, можно направить на организацию переработки дикоросов, развитие сельского туризма, народных художественных промыслов, открытие точек общественного питания, промысловую охоту на дикого северного оленя и переработку его мяса, вылов и переработку рыбы. С 2015 года такие гранты уже получили 12 фермеров из Емельяновского, Березовского, Мотыгинского, Абанского, Минусинского, Новоселовского, Краснотуранского, Шарыповского и Таймырского районов края. Сумма поддержки составила почти 28 млн рублей.

ДОСЛОВНО

Леонид Шорохов, заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли:

- Гранты на открытие несельскохозяйственного бизнеса – это поддержка альтернативной занятости сельчан, инициатив, которые согласуются с основным делом наших предпринимателей и способствуют развитию хозяйств. Это содействие самозанятости на селе, подспорье для создания новых рабочих мест, повышения доходов и качества жизни людей в районах края.