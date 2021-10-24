Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 25 октября 2021 года: каждый день устанавливается рекорд по количеству заболевших в сутки

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На 1.00 25 октября в Красноярском крае за последние сутки коронавирусом заразились 572 человека, за все время пандемии зафиксировано 126 779 случаев заражения ковидом.

Вылечились за сутки 435 человек, а скончались 22 пациента. За все время пандемии в крае умерло 6365 человек.

К 1.00 25 октября в крае под медицинским наблюдением на дому находится 38790 человек.

Дети все чаще стаи болеть ковидом в тяжелой форме

В Красноярском крае стало больше случаев тяжелого течения коронавируса у детей. Как сообщает краевой минздрав, смертельных случаев в 2021 году нет.

Начальник отдела педиатрической и акушерско-гинекологической помощи минздрава Галина Слепнева предположила, что увеличение количества тяжелых случаев связано с мутацией вируса и накладкой в виде сезонных респираторных заболеваний. Осложняется ситуация тем, что много контактируют друг с другом в школах, что способствует распространению вируса. (Подробнее)

Первая смерть ребенка от коронавируса зафиксирована в Красноярске

Печальная новость: в Красноярском крае зафиксирована первая смерть ребенка от коронавируса. Погиб 17-летний подросток, сообщил в своем инстаграме депутат Законодательного собрания Илья Зайцев.

По данным парламентария, у школьника было тяжелое поражение легких. Врачи боролись за его жизнь, сделали, что могли, но… Отстоять жизнь подростка не удалось, он умер.

- И у меня просьба, точнее даже крик, к родителям. Если у вашего ребенка сопли и кашель - не надо его везти в детский сад. Вызовите врача. Только так можно разорвать распространение коронавируса, - призывает Илья Зайцев. (Подробнее)

Как будут работать школы и детские сады в Красноярске в нерабочие дни 30 октября по 7 ноября 2021 года

В правительстве края рассказали, как будут работать школы и детские сады в Красноярске в нерабочие дни 30 октября по 7 ноября 2021 года. Власти советуют школам отправить учеников на каникулы, а детским садам организовать дежурные группы.

Министерство образования края рекомендует всем красноярским школам организовать каникулы во внерабочую неделю – с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Соответствующее письмо было направлено во все районные и городские администрации. (Подробнее)