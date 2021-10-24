«Если рванет, то снесет все в округе, охнуть не успеют»: в Канске у заправки разгорелась сухая трава на площади 7 гектаров

В Канске в поле у АЗС и жилых домов разгорелся пожар в 0,5 гектаров. Фото: стоп-кадр из видео ПЕТРУШЕНКО Анастасии

В Красноярске под Канском произошел масштабный пожар. Как сообщают местные жители, кто-то поджег траву, а в районе возгорания частный сектор и заправка.

Фото: ЧП Канск

В МЧС по Красноярскому краю уточнили, что пожар действует в квартале №3 Канска, рядом с трассой Красноярск-Новосибирск. Площадь возгорания 0,5 гектара. На месте работают 20 человек и 5 единиц техники.

Местные жители сообщают, что пожар распространяется достаточно быстро из-за сильного ветра, люди переживают, что может взорваться станция АЗС:

- Если рванет, то снесёт всё в округе, и охнуть не успеют;

- Заправка рядом, частный сектор. Сука руки бы по локоть кто играется палом травы.

Однако в МЧС заверили, что бояться нечего. В ведомстве подчеркнули, что угрозы жилым домам и АЗС нет. Ситуация под контролем:

Фото: ЧП Канск

- Угрозы нет, никому и ничему, - заявили в пресс-службе.

В 19:16 часов краевое МЧС сообщило о ликвидации возгорания на площади 7 гектаров. Никто не пострадал.

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