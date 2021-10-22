В Красноярске инспектор ГИБДД сыграл с пешеходами в «Игры в кальмара». Стоп-кадр видео

Южно-корейская дорама от Netflix «Игры в кальмара» бьет все рекорды не только по просмотрам. Соцсети заполонили пародии и мемы. Сюжет по сути – игра на выживание: кто оступился, свернул не туда, тот – погибает. В первом испытании герои сериала должны были перемещаться только на зеленый свет, а красный для них означал фатальный финал. Все понятно и просто: красный – стой! Зеленый – иди вперед!

Красноярские госавтоинспекторы решили использовать популярность сериала, чтобы в очередной раз напомнить горожанам о правилах дорожного движения – переходить улицу на красный свет нельзя, потому что опасно. А цена такой небрежности – потеря здоровья или даже жизни.

На видео инспектор сыграл с пешеходами в «Зеленый свет, красный свет» по аналогии с «кальмарами». У инспектора голова поворачивается на 180 градусов – чтобы понимали: он все видит, все подмечает, ни одно нарушение не упустит. В нашем случае те пешеходы, которые прошли на красный свет, не погибли – к счастью – но получили от инспектора протокол о нарушении ПДД.

Закон гласит: за переход пешеходного перехода на дороге либо перекрестке на красный свет светофора нарушителю могут выписать минимальный административный штраф в размере 500рублей.

Добавим, что красноярская полиции креативно подходит к работе с горожанами. Создавая подобные ролики, они привлекают внимание людей к проблемам, которых можно избежать, если быть внимательными. Самый первый ролик, который создала команда пресс-службы, о телефонных мошенниках и доверчивых горожанах, быстро стал популярным даже за пределами Красноярска.

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