Обучение по программам Ворлдскиллс открывает профессиональные перспективы

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия).

Весной 2021 года государство запустило по всей стране программу профессионального переобучения. Цель программы – помочь людям сохранить свою конкурентоспособность и востребованность на рынке труда.

А рынок труда пострадал из-за пандемии. Многие люди оказались на пороге увольнения, без работы или уверенности в завтрашнем дне.

С момента старта проекта больше 85 тыс. заявок поступило на обучение по программам Ворлдскиллс. 13 тысяч человек по всей стране уже завершили обучение. А трудоустроились, сохранили работу или стали самозанятыми в среднем 76% выпускников программы.

Всего в проекте «Содействие занятости» – больше 170 компетенций в семи профессиональных областях, 700 видов обучающих программ и почти 1,5 тысячи центров обучения. Почти во всех регионах в пятерке самых популярных компетенций – «Парикмахерское искусство», «Социальная работа», «Графический дизайн», «Поварское дело» и «Веб-дизайн и разработка». Но при этом список компетенций формируют сами регионы в зависимости от потребностей местного рынка труда.

Люди осваивают новые навыки не только потому, что оказались без работы или рискуют ее потерять. Среди них много тех, кому не хватает профильного образования. Обновляются и технологии, и оборудование, и материалы. И для того, чтобы соответствовать современным требованиям, надо учиться.

Сергей Клименко из Зеленогорска несколько лет работает слесарем восстановительных работ на теплосетях. Как говорится, маленький спасатель: когда случается авария на водопроводе, бригада выезжает на ликвидацию прорыва. Профильного образования у Сергея нет – все тонкости профессии он получил на практике.

– Я и дальше мог бы спокойно работать, но без профильного образования продвижения по работе у меня не было бы. Поэтому, когда в отделе кадров мне предложили пройти обучение по компетенции «сантехника и отопление» и получить дополнительные профессиональные навыки, я сразу согласился, – рассказал Сергей. – Обучение проходило без отрыва от основной работы в Канском политехническом колледже. Теорию мы подробно разбирали на практике. Меня удивила площадка, на которой мы занимались: только современные оборудование и инструменты. Раньше не видел такого. Материалы, из которых мы собирали ту или иную схему водоснабжения, – тоже современные. Пройдя обучение по стандартам Ворлдскиллс, я понял, как, оказывается, просто все делать!

Все программы Ворлдскиллс основаны на практике. Больше 70% учебного курса слушатели осваивают навыки не в теории, а «пробуя руками» будущую работу. А обучением занимаются прошедшие подготовку и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс эксперты. Они – тоже практики, прекрасно знающие свое дело.

Обучение обязательно завершается сдачей демонстрационного экзамена. Выпускник должен выполнить «производственное задание», которое берется из реальной жизни. То есть на экзамене оцениваются прежде всего навыки, а не знания. По итогам экзамена выпускники получают паспорт навыков (скиллс-паспорт). В нем работодатель видит, какими профессиональными навыками его сотрудник владеет в наибольшей степени, а какие нужно «подкачать». По окончании обучения выдается и традиционный документ – диплом или свидетельство.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия).

– О проекте «Содействие занятости» я узнала в интернете, когда размещала объявление о вакансиях на сайте Работа.ру. Решила поинтересоваться, по каким компетенциям есть обучение. Их оказалось достаточно много, и я сразу занялись отбором сотрудников, чьи образование и навыки не дотягивают до профстандарта, по которому наше предприятие работает с 2017 года, – рассказала начальник отдела кадров МУП «Тепловые сети» Нина Шинкарева. – Около 40 наших сотрудников обучились. Все довольны. Потому что, во-первых, мы – муниципальное предприятие, зарплаты не такие высокие, и у наших работников просто нет средств на платное обучение. А «Содействие занятости» предоставляет возможность обучиться бесплатно. Во-вторых, у людей появилась перспектива повысить квалификацию. Если у них был 4-й разряд, то теперь, имея документ, подтверждающий их квалификацию, они могут получить 5-й. Проект очень нужный, и мы обязательно будем пользоваться всеми программами по стандартам Ворлдскиллс.

По каким компетенциям обучают в нашем крае, где и когда их можно освоить? Эту информацию можно получить на сайте программы trud.worldskills.ru.

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ?

Участником программы «Содействие занятости» могут стать ищущие работу и безработные граждане, которые обратились в центр занятости населения, люди старше 50 лет и граждане предпенсионного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста.

Программа продлится до 2024 года.

Работодатели, которых интересует обучение сотрудников, также могут обратиться в центры занятости населения.