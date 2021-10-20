Самолет с вахтовиками, летевшими на Чукотку, экстренно сел из-за неисправности в Якутии

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Транспортная прокуратура Якутии начала проверку после вынужденной посадки самолета DASH-8 Q-300 VQ-BVJ АО «Авиакомпания «Якутия» с 44 пассажирами на борту. Как сообщают в ведомстве, рейс СЫЛ-9731 вылетел по маршруту Среднеколымск – Певек 19 октября и должен был доставить работников вахты на предприятие, но во время перелета произошло падение давления масла в силовой установке №2.

Командиром воздушного судна было принято решение о возврате на аэродром вылета. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Среднеколымск, пострадавших среди пассажиров и экипажа нет, борт также не поврежден. В самолете находились 44 пассажира, 6 членов экипажа и 522 килограмма багажа.

- 40 пассажиров запланированного рейса отправлены резервным бортом до пункта назначения еще 19 октября, оставшиеся 4 вахтовых рабочих размещены в гостиницу, их доставка в аэропорт назначения запланирована 20 октября. Приказом Якутского МТУ Росавиации создана комиссия по расследованию авиационного события, - пояснили «Комсомольской правде» в транспортной прокуратуре.

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин отметил в своем инстаграм-аккаунте, что это далеко не первая задержка рейса, в этот раз добавилась техническая неисправность, что уже является опасным для всех, кто находился на борту самолета. Руководство Чукотки обратилось к правительству Якутиии и к Росавиации с просьбой воздействовать на авиакомпанию.

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