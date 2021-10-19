Отец победителя The International 10 Александра TORONTOTOKYO Хертека дал совет родителям, чьи дети играют в компьютерные игры

Отец победителя The International 10 Александра TORONTOTOKYO Хертека: «Хочу дать один совет родителям детей, которые играют в компьютерные игры». Фото: страница Экера Хертека в FB

Экер Хертек из Тувы – отец Александра TORONTOTOKYO Хертека из Team Spirit, получившей 18,2 миллиона долларов за победу в International 10, ответил на поздравления в соцсетях.

Мужчина на своей странице в FB рассказал, что ему на работу пришла телеграмма от сенатора РФ от Республики Тува Дины Ивановны Оюн. В письме сенатор поблагодарила родителей Александра Хертека за воспитание и отметила уникальный математический склад ума юноши:

Письмо от Дины Оюн. Фото: страница Экера Хертека в FB

- Уважаемый Экер Думен-оолович, от всей души поздравляю вас с победой Александра в самом крупном киберспортивном турнире The International 2021 по Dota 2! В этой победе большая толика вашего с Сылдыс Орлановной вклада в воспитание парня с таким уникальным математическим складом ума, креативного и настойчивого! Желаю успехов и достижений вашей современной и творческой семье.

В своем сообщении Экер Хертек признался, что не ожидал такого успеха, но в глубине надеялся, что команда сына одержит победу:

- Честно я был в шоке! Сейчас я хочу сказать всем своим друзьям, родственникам и знакомым, всем болельщикам в России и за ее пределами большое спасибо за поддержку и веру в нашу команду.

Также отец чемпиона дал совет родителям, чьи дети увлечены компьютерными играми, ведь в обществе подобные хобби у детей редко встречают положительный отклик у мам и пап:

- Я хочу дать один совет родителям и детям, кто интересуется и играет в компьютерные игры. Во-первых, необходимо уделять основное внимание учебе, а потом уже на игры, потому что без знаний, особенно в точных и естественных науках невозможно хорошо продвигаться в киберспорте! Во- вторых, необходимо заботиться о своём здоровье, ведь без хорошего здоровья не достичь высот нигде. Поэтому время надо делить на игры за компом и на занятие активным отдыхом, подвижными играми.

И Экер Думен-оолович имеет полное право давать такие советы. Ведь задолго до своих успехов в Доте Александр был отличником и частым победителем различных олимпиад по математике, и даже поступил в МГУ на бюджет.

- Поэтому выбор за вами! Занимайтесь спортом (киберспортом) друзья и будьте всегда здоровы, - подытожил счастливый отец.

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