«Дота – это техническая наука»: что известно о победителе The International 10 мидере Team Spirit Александре TORONTOTOKYO Хертеке. Фото: torontotokyo17

17 октября по всей стране молнией пронеслась новость, что впервые в истории российская команда выиграла крупнейший киберспортивный турнир по Dota 2 The International. Триумфатором стала команда Team Spirit, в финале победив китайский коллектив PSG.LPG со счетом 3:2. В составе победителей среднюю линию держал парень из Тувы. Рассказываем, что известно о победителе TI 10 мидере Team Spirit Александре TORONTOTOKYO Хертеке.

В интервью блогу «Тян не могут в Доту», которые было сделано еще до финала IT Александр рассказывал, что родом он из Кызыла. И первые шаги в Доте начал делать именно там, в 2013 году, выступая за команду TuvaGames. Однако, по словам Александра, киберспорт в Республике особо не развит:

- Это обычная провинция. Есть парни, которые просто по приколу играют у себя дома. Не то чтобы киберспорт там как-то развит. Иногда собирались в клубах. Я в детстве поиграл на паре турниров, где собирали по 200 р с человека.

О себе Александр говорить не любит, и особого интереса к публичной жизни не проявляет, из более или менее активных страниц только инстаграм. Молодой человек рассказывает, что, будучи подростком, был задирой, иногда приходилось даже махать кулаками, но благодаря работе в сфере услуг, а также своему увлечению - аниме смягчился и вырос как личность. Хотя в среде киберспорта часто отмечают его «наглый» и «хулиганский» стиль игры:

Фото: torontotokyo17

- Работа в сфере услуг сильно повлияла на меня и помогла прочувствовать это на себе, понять людей и вырасти личностно. И я понял, что официанты, повара и уборщицы – это люди со своими проблемами. У всех есть свой бэкграунд и жизненный опыт. Помогло и аниме. Лично для меня уже нет различия между аниме и книгой или фильмом. Для меня это чья-то работа и чей-то опыт, который позволяет тебе расти как личность, если смотришь на это с умом.

По словам Александра, в школе он всегда учился хорошо, особенно легко ему давались точные науки. Успехи в учебе не прошли даром, и после выпускного талантливый юноша поступил не куда-нибудь, а в МГУ, причем сразу на бюджет. Но на 2-3 курсе учебе на престижной специальности будущий чемпион предпочел Доту-2:

- Это такой факультет, который заканчиваешь и потом можешь работать где угодно. У меня самого конкретных планов не было, поэтому я и решил идти в Доту. Я не видел себя интересного направления. А так можно работать в Mail, Google, Yandex или даже открыть свое дело, - рассказывает чемпион.

Однако способности к математике и учеба в МГУ все-таки помогли в Доте-2:

- Наверное, я хорошо играю, потому, что у меня хорошо прокачана логика – это все тоже связано с математикой. Нужно играть головой, думать, анализировать, а не просто кнопки нажимать. Можно сказать, что Дота – это техническая наука. И мне, как технарю, в нее проще играть, чем гуманитариям, - утверждает Александр.

Что касается родителей, то они были в шоке от выбора сына. Однако не бросили Александра, и целый год содержали сына, который с головой ушел в Доту:

- В какой-то момент я им сказал: дайте мне год, я поиграю. И они меня это время обеспечивали. Чем бы я ни занимался, я не думаю, что мои родители могли бы сказать мне «живи как хочешь». Они в любом случае будут меня поддерживать.

В итоге терпение родителей было вознаграждено. Александр перешел в профессионалы, успешно играя на средней линии, дела пошли в гору. И осенью 2020 года парень попал Team Spirit, которая обновляла состав.

Фото: torontotokyo17

Впятером ребята пахали целый год и добились участия в International 10. При этом перед стартом никто в них особо не верил. Все внимание было приковано к PSG.LPG. Однако парни посрамили всех критиков и выиграли турнир, забрав самый большой призовой фонд в истории чемпионата – 18,2 миллиона долларов.

По признанию Александра, деньги он потратит на квартиру для сестры. Об этом он заявил в эфире шоу «Поздняя катка» сразу после победы:

- Я куплю квартиру сестренке, как и обещал. Я ей так и сказал: «Если выиграем TI, то я куплю тебе квартиру в центре Москвы.

Сейчас Александр продолжает отмечать историческую победу. Поздравляем Александра и всю команду Team Spirit с грандиозным успехом.

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