Голодный житель Красноярска украл из магазина 7 килограммов мяса. Стоп-кадр видео

Вроде прилично одетый молодой человек зашел в популярный магазин фермерских продуктов в Красноярске. Подошел к богатому ассортиментом стеллажу. Его интересовало мясо – аккуратно упакованные в прозрачную пленку куски свежей свинины. Выбрал несколько и отправил их в тряпичную сумку. Затем закинул сумку через плечо и уверенной походкой направился к выходу – мимо кассы, а вид у него при этом напоминал: «я ничего, я тут просто гуляю».

Сотрудница магазина (работа у нее такая – ненавязчиво, но внимательно, следить за покупателями) поначалу опешила, когда любитель мяса прошел возле нее, затем догнала мужчину. Минутная возня в тамбуре, женщина пытается затолкнуть воришку внутрь магазина, чтобы рассчитался, но он вырывается и, словно шкодливый подросток, убегает вместе с сумкой, так что пятки сверкают.

Все это записали камеры наблюдения. Они так помогают полицейским раскрывать преступления. Вот и на сей раз оказались полезными – помогли установить личность подозреваемого. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, любителем мяса оказался местный житель, который к 36 годам уже успел побывать на скамье подсудимых за имущественное преступление.

Всего он умудрился вынести 7 килограммов свинины на общую сумму около 3 тысяч рублей. Часть продал на рынке, а что не смог продать – съел сам.

Уголовное дело полиция завела по статье «Грабеж», так что грозит любителю мяса до 7 лет лишении свободы. Дело уже передали в суд, он ждет его в камере следственного изолятора.