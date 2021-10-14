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Общество14 октября 2021 16:50

Директор ООО «Емельяновское»: «Мы поставили перед собой амбициозные планы»

Новая команда подняла некогда успешное хозяйство, оказавшееся на грани банкротства
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Новая команда подняла некогда успешное хозяйство, оказавшееся на грани банкротства

Новая команда подняла некогда успешное хозяйство, оказавшееся на грани банкротства

Фото: ИВАНОВА Диана

Директор ООО «Емельяновское» Алексей Шпагин ждал нас с утра в своем рабочем кабинете. Еще весной, когда делился планами во время первой встречи, он предложил: «приезжайте осенью – сами увидите, что у нас получится». На календаре середине октября – самое время выехать из беспокойного города в село и посмотреть на будни работников сельского хозяйства. Ведь благодаря их трудам у нас на столе и хлеб, и молоко, и мясо.

Поделиться есть чем. Напомним, что хозяйство специализируется на производстве и переработке молока и растениеводстве. Алексей Иванович руководит им 4 года. Поскольку все познается в сравнении, он рассказывает, от каких цифр они ушли и чего добились за этот короткий период. И первое, с чего он начал (мы сразу обратили на это внимание) – люди. Даже исходя из сухих цифр, можно сделать определенные выводы.

Алексей Шпагин принял руководство хозяйством 6 лет назад

Алексей Шпагин принял руководство хозяйством 6 лет назад

Фото: ИВАНОВА Диана

- В 2017 году, когда я сюда пришел, зарплата составляла 10-12 тысяч, максимум 15 тысяч рублей. В штате было около 140 человек, - рассказывает Алексей Шпагин. - Сейчас у меня 230 человек и для всех работы достаточно. Среднюю зарплату подняли до 30 тысяч. Хотелось бы еще молодых специалистов к себе привлечь.

Сельское хозяйство – не та отрасль, где пришел, вложил кучу денег, а завтра получил двойную прибыль. Поэтому так важно иметь господдержку. ООО «Емельяновское» использует все механизмы государственной поддержки. Есть федеральная программа лизинга – надо участвовать. Есть краевая программа по субсидированию – надо участвовать. Полученные средства направили на техническое перевооружение в животноводческом комплексе, а это по цепочке тянет за собой и рост производственных показателей, и создание новых рабочих мест.

Черно-белые голштины – лучшая молочная порода в мире

Черно-белые голштины – лучшая молочная порода в мире

Фото: ИВАНОВА Диана

Отметим, что сельхозпредприятию уже 65 лет. В советское время это был ведущий совхоз района.90-е и это хозяйство не миновало, однако после акционирования дела шли успешно. Но в 2016 году скончался директор Анатолий Адашкин – человек с большими планами и амбициями. Твердой руки, чтобы подхватить его дело, на тот момент ни у кого не оказалось. Хватило года, чтобы поставить хозяйство на грань существования. Срочно нужен был новый руководитель. Когда в 2017 году Алексею Шпагину предложили это место, он поначалу крепко задумался. Но решил: была – не была. Ведь с ООО «Емельяновское» его многое связывает.

- Я окончил Красноярский аграрный университет, пришел в это хозяйство молодым специалистом-агрономом. В 2011 году перешел в министерство сельского хозяйства края, 6 лет там отработал. А потом увидел, в каком критичном состоянии оказалось родное хозяйство, и решился. Оно тогда находилось на грани банкротства. Нужно было принимать срочные решения.

Посевная задержалась

Погода в этом году подвела, посевную пришлось начать позже обычных сроков, корма заготавливали с повышенной влажностью, хлеба подошли позднее. Убирали урожай с большой влажностью, пришлось дополнительно потратиться на сушку. Это отразилось на себестоимости. Но благодаря тому, что поднялись закупочные цены на зерно, в минус не ушли. Дорожает вообще все: и ГСМ, и металл, и удобрения. Как сказано выше, благодаря господдержке хозяйство справляется, создает заделы на будущее.

Выращивают здесь зерновые и кормовые культуры. Урожайность пшеницы (учитывая, что мы находимся в зоне рискованного земледелия), неплохая, в среднем 35 центнеров с гектара. Основных потребителя два – это Ачинский перерабатывающий комбинат и свинокомплекс. «Красноярский».

Посевную площадь увеличили за 4 года с 4 тысяч гектаров до 10 тысяч. Добавили к травам кукурузу и рапс. Приобрели смесители для измельчения и смешивания сена, сенажа, силоса. Получается такой питательный концентрат, на который буренки откликнулись повышенным качеством и количеством молока.

- На хранилище на фуражном дворе находится около 40 тысяч тонн сочных кормов. Наша годовая потребность – чуть более 20 тысяч тонн. То есть мы обеспечены на 180 %. Создаем дополнительный запас, чтобы в случае неурожая в следующий год обойтись без проблем. У нас ничего не пропадает, все идет в оборот, - рассказывает руководитель хозяйства.

У молодых телочек еще нет имени, пока только номерные бирки

У молодых телочек еще нет имени, пока только номерные бирки

Фото: ИВАНОВА Диана

Олег Аристов, замглавы Емельяновского района по вопросам сельского хозяйства:

- Мы стараемся оказывать содействие, которое требуется от нас, как от местной власти. Мы видим, что предприятие развивается, реализует свои планы, приобретает новую технику и оборудование. Для нас особенно важно, что ООО «Емельяновское» участвует в социальной жизни района. Здесь работают наши жители и получают неплохую заработную плату. Продукция идет в детские дошкольные учреждения нашего района. Причем цена и качество сопоставимы, а это экономия денег для бюджета района.

Буренки ждут своей очереди на дойку

Буренки ждут своей очереди на дойку

Фото: ИВАНОВА Диана

Увидеть ферму своими глазами

Ферма расположена в селе Творогово. По дороге Алексей Шпагин рассказывает:

- 4 года назад рентабельность была ниже нуля. Мы встали перед дилеммой: оставлять ферму или пустить всех животных под нож. Проще было выбрать второе и полностью уйти в земледелие, ведь сегодня цены на зерно приемлемые и позволяют получать прибыль. А если оставить ферму, то придется вложиться в техническое перевооружение. Было рискованно, но мы решились. И время показало, что не зря.

Провели масштабную реорганизацию. Первым делом закрыли проблемные места: не было убойного цеха – сделали, построили со всеми коммуникациями. Приобрели крематор, по требованию законодательства он должен быть для определенных случаев. Приобретя в лизинг новую технику и оборудование, минимизировали участие ручного труда. В частности, изменили систему навозоудаления. К слову, у сельчан по поводу коровьего навоза свое мышление. Для них это не экологическое ЧП, а ценнейшее органическое удобрение. На вопрос, как утилизируются такие отходы, Алексей Иванович смеется:

- Какие отходы?! У нас как начало года, так целая очередь из местных жителей у ворот фермы выстраивается. Просят тележку-другую для себя – кому парник сложить, кому грядку в огороде. А вообще мы его сначала складируем, чтобы прошел процесс минерализации, потом вывозим на поля в виде органических удобрений. Урожайность от органики заметно повышается.

Лошади - неотъемлемая часть любой фермы

Лошади - неотъемлемая часть любой фермы

Фото: ИВАНОВА Диана

Распахнулись ворота фермы. Сотни буренок медленно бродят по загону, жуют сено. Черно-белые голштины – лучшая молочная порода в мире, самая распространенная. Общее стадо – 2900 голов, дойное – 1110. Надой на одну фуражную корову поднялся с 4 179 килограммов (в 2016 году) до 6 537 килограммов (2020 год). Бычков здесь не выращивают, оставляют себе только необходимое количество для собственных нужд, а остальных местные жители с удовольствием раскупают, выращивают себе на мясо (живая масса быков достигает 1,2 тонны).

Директор хозяйства прямиком везет нас к новому доильному корпусу. Технологическая новинка обошлась в 70 миллионов рублей. Зато какова эффективность. Корпус запустили буквально неделю назад, коровы еще привыкают, а работники уже довольны. Две линии, каждая для 20 коров. И три доярки ловко справляются с ними. Пока смена обслуживает 480 голов, а полная мощность оборудования составляет 1000 голов.

Доильный комплекс - технологическая новинка хозяйства

Доильный комплекс - технологическая новинка хозяйства

Фото: ИВАНОВА Диана

Сам процесс длится 5 минут – и буренка свободна, может идти дальше жевать траву. Автоматизированные процессы, нежная дойка, качественное молоко. Дояркам помогают три скотника, разводят потоки, подгоняют к аппаратам. При этом в помещении комфортный микроклимат благодаря системам отопления и кондиционирования, и низкий уровень шума.

Молоко поступает в резервуар в соседнем помещении, по окончании дойки его увозят на переработку в Солонцы – там хозяйство выкупило молочный цех. И на выходе получается линейка свежих продуктов, которые не требуют консервации, потому что сразу идут потребителям. А потребители – это воспитанники всех детских садов Емельяновского района. ООО «Емельяновское» заключило госконтракт с администрацией района на поставку молока, сметаны, творога, масла.

Просторные "аппартаменты" для молодняка

Просторные "аппартаменты" для молодняка

Фото: ИВАНОВА Диана

Директор продолжает рассказывать. Так, у молодняка в возрасте от 2,5 месяцев появился свой телятник. Раньше они стояли на улице, отчего был большой падеж. А сейчас у них есть персональное огромное помещение. Здоровье молодняка зависит от ухода, кормления. Удалось добиться привеса 700-750 граммов в сутки (было 300-350 граммов). При таких условиях корова достигает нужного для осеменения возраста уже в 18 – 20 месяцев (а не 28 – 30). То есть отдача от буренки начинается на год раньше.

Подвоз свежей воды к доильному комплексу

Подвоз свежей воды к доильному комплексу

Фото: ИВАНОВА Диана

И напоследок традиционно о планах. Ближайший – строительство с нуля корпуса для нетелей. Оно обойдется в 19 миллионов рублей, сюда вкладывают собственную прибыль от зерна, оформляют документы на субсидию. Работа кипит, подрядная организация расчищает площадку. Из планов на перспективу: заняться выращиваем своих бычков на мясо, увеличить молочное производство и рынок сбыта, увеличить площадь посевных площадей.

- Приезжайте к нам еще, по весне, - приглашает на прощание Алексей Шпагин. – У нас будет много что вам показать интересного.

Строительство корпуса для нетелей уже началось

Строительство корпуса для нетелей уже началось

Фото: ИВАНОВА Диана

Общество: ВОПРОС ДНЯ