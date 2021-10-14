«Тревожная тенденция»: в арктической зоне обнаружили третьего за месяц белого медвежонка-сироту Фото: Михаил ФРОЛОВ

В российской Арктике обнаружен третий белый медвежонок без мамы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора по охране природы благотворительного фонда «Тигрус» Виктора Никифорова, молодого медведя заметили на берегу Колымского залива в Якутии. Ранее одинокие медвежата встречались у Диксона – на Севере Красноярского края и на Чукотке.

По словам Никифорова, на берегу Колымского залива собралось множество медведей. Все они ожидают ледостава, чтобы двинуться на восток. Среди взрослых особей был замечен и «подросток», возрастом около 1 года и 9 месяцев.

В минэкологии Якутии добавляют, что, несмотря на отсутствие матери, медвежонок ведет себя достаточно самостоятельно. При этом Никифоров отмечает, что три одиноких медвежонка за месяц – это отклонение от нормы:

- На моей памяти такое случилось впервые. Раньше несколько медвежат замечались за пару лет. Немного тревожная тенденция. Но в данном случае, похоже, он перезимует и с ним будет все хорошо, - обнадежил ученый.

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