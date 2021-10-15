Погода в Красноярске на выходных 16-17 октября 2021: резкое потепление до +7 градусов, солнце и безветрие Фото: ИВАНОВА Диана

Погода в Красноярске на выходных 16-17 октября 2021 ожидается теплой – до +7 градусов. Синоптики Гидрометцентра сообщают, что дождя, снега и сильного ветра в Красноярске не будет.

Так, в субботу 16 сентября дневная температура составит около +7 градусов. Ожидается малооблачная погода без осадков и сильного ветра, порывы лишь до 1 метра в секунду. Ночью похолодает до -2 градусов, будет облачно, но без снега или дождя. Атмосферное давление в пределах 745-748 мм рт.ст.

В воскресенье 17 сентября днем синоптик прогнозируют около +7 градусов. Будет солнечно и без осадков. Ветер останется слабым. Ночью температура воздуха опустится до -2 градусов. Синоптики обещают облачность и без снега. Атмосферное давление – около 744 мм рт.ст.

Прогноз GISMETEO схож с Гидрометцентром. В субботу – около +8 днем и -3 ночью, солнечная погода без осадков. В воскресенье же – днем около +6, а ночью столбик термометра опустится до -1 градуса. Оба выходных дня обойдутся без сильного ветра.