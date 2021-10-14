К работе на 32 маршрут в Красноярске привлекут водителей с других автобусов

В Красноярске пассажиры пожаловались на работу 32-го маршрута. Фото: Ася ЖУКОВА

На 32 маршрут общественного транспорта в Красноярске привлекут водителей с других предприятий. Накануне об отсутствии автобусов, а точнее об их малом количестве пожаловались жители Покровки. Как сообщили в администрации города, специалисты проверили и обнаружили серьезные перебои в работе маршрута.

Руководитель ООО «Стрелец», перевозчик Иван Привалихин пояснил, что у него нет водителей для перевозки пассажиров.

- Из 16 водителей на работу выходят только 7 человек. Работать некому, найти новых водителей пока не получается, - прокомментировал перевозчик сложившуюся ситуацию.

В департаменте транспорта приняли решение помочь перевозчику — водителей привлекут с других предприятий. Дополнительно организуют и диспетчерский контроль. При этом перевозчик дали 2 недели на исправление в ситуации. В противном случае с ним расторгнут контракт.

О дефиците кадров в транспортной отрасли говорит и заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко. В тоже время он подчеркивает, что это не является оправданием для недовыпуска на одном маршруте более 50% единиц техники.

- Мы даём перевозчику две недели, чтобы исправить ситуацию. В противном случае, будем вынуждены принять серьезные меры, вплоть до расторжения муниципального контракта, — отметил Игорь Манченко.

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