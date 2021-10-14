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Общество14 октября 2021 9:43

«Бабьему лету – быть!»: В Красноярске потеплеет до +12 градусов

Синоптики прогнозируют резкое потепление на следующей неделе
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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«Бабьему лету – быть!»: В Красноярске потеплеет до +12 градусов

«Бабьему лету – быть!»: В Красноярске потеплеет до +12 градусов

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске все-таки потеплеет, ожидается повышение температуры до +12 градусов. Как прогнозирует Гидрометцентр, «бабье лето» ожидается в конце следующей недели.

Но теплеть начнет уже в пятницу – 15 октября. Ожидаются дневные температуры до +4 градусов и солнце. На выходных будет около +7, а в понедельник – до +9 градусов.

Настоящее погодное раздолье ждет красноярцев в среду. По прогнозам синоптиков температура поднимется до +12 градусов. При этом неделя будет солнечной, без осадков.

Примечательно, что ночные заморозки не уйдут даже на период потепления. Ночные температуры будут колебаться от -2 до +2 градусов.

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