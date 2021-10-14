Арбузов за 5 тысяч теперь нет: после появления торгово-логистического центра на севере Якутии цены упали в два раза. Фото: правительство Республики Саха (Якутия)

Лето 2021 года жители Якутии жаловались на высокие цены на севере региона. Еще бы, арбуз за 5 тысяч рублей, кило огурцов – 500 рублей, груши за 800 рублей. По сети даже «ходила» фотография с ценниками. Однако оказалось, что снимок был сделан не в Якутии, а на Чукотке.

Фото: t.me/djiikey

Фото: t.me/djiikey

Тем не менее, местная жительница, проживающая в поселке Русское Устье, что на самом севере Якутии – в Аллаиховском улусе рассказала, что хоть снимок и не оттуда, но цены те же. Но заметила, что местные привыкли:

- Мы таким ценам не удивляемся. Для тех, кто на «материке», может и удивительно, а мы привыкли. Да, арбузы за 5 тысяч рублей – это правило, а не исключение. Бывало и дороже. Но товар не залеживается, разбирают быстро. Вы поймите, у нас зарплаты не 10 тысяч. Тут же доплаты за все. Обычный учитель около 100 тысяч зарабатывает.

Но так было летом. Сейчас же ситуация изменилась. В Абыйском улусе – в поселке Белая Гора начал работать торгово-логистический центр «Якутпромторга». Прибрести там товары по доступным ценам могут не только местные жители. Продовольствие отсюда теперь доставляется в 12 населенных пунктов в трех арктических района, помимо Абыйского – в Момский и Аллаиховский.

На прилавках логистического центра можно приобрести картофель за 74 рубля за кг, лук – 75 рублей, арбузы и дыни – 140 рублей за кило. В разы ниже, чем было раньше.

В администрации Аллаиховского улуса «КП-Красноярск» подтвердили, что изменения есть:

- Да, действительно в наши села будут доставлять продукты из центра. Естественно, он только открылся, но в любом случае, это повлияет, - сказали «КП-Красноярск» в администрации Аллаиховского района.

Стоимость винограда в Торгово-логистическом центре

- В ТЛЦ имеются тёплый склад на 80 тонн, картофелехранилище на 190 тонн, холодильные камеры на 30 тонн. Товары продаются в этом же здании. Глава Республики Айсен Николаев поставил задачу, чтобы такие торгово-логистические центры до 2024 года появились во всех арктических улусах, - комментирует правительство Якутии открытие торгово-логистического центра.