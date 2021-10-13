С чего начинается дорога…

Фото: ИВАНОВА Диана

Емельяновский техникум – одно из старейших сельских профессиональных учебных заведений края. С 1976 года здесь готовят специалистов дорожно-строительной отрасли – автомехаников, сварщиков, трактористов, машинистов дорожных и строительных машин, водителей автотранспортных средств.

Сегодня в техникуме и двух его филиалах, Березовском и Козульском, учится более 1000 студентов из разных районов края, из Дудинки и Игарки, даже с Алтая. База образовательного учреждения – это 8 учебно-производственных корпусов: 38 учебных кабинетов, 6 лабораторий, 11 учебно-производственных мастерских, 4 автодрома.

По высоким стандартам

В сентябре в техникуме открылись четыре мастерские для практических занятий – «Управление автогрейдером», «Кузовной ремонт», «Обслуживание грузовой техники», «Управление экскаватором». Их оборудовали на средства гранта по программе господдержки.

В техникуме открыли мастерские по четырем компетенциям Фото: ИВАНОВА Диана

- Мы стали победителями конкурсного отбора, – рассказывает заслуженный педагог Красноярского края, директор техникума Владимир Калачев. – Получили деньги из федерального бюджета, краевого, вложили свои средства, помогли партнеры, работодатели-дорожники. Всего около 60 миллионов. Работа проделана огромная – отремонтировали корпус, оснастили мастерские современным оборудованием в соответствии с международными стандартами WorldSkills. Оснащение позволит нам значительно повысить уровень подготовки выпускников техникума. Дорожной отрасли нужны профессионалы. Мастерские дают возможность обучаться новым технологиям, наращивать новые компетенции и быть востребованными специалистами на рынке труда.

От теории в кабинете... Фото: ИВАНОВА Диана

От теории к практике

В одном из боксов мастерской – огромная машина, девятиметровый автогрейдер.

– Здесь ребята учатся техническому обслуживанию автогрейдера. Знакомятся с устройством машины, садятся в кабину, пробуют рычажки. Техника сложная, практические занятия помогают ее освоить, чтобы потом, когда студенты выйдут на полигон, было легче выполнять задания, – поясняет Владимир Терский, старший мастер производственного обучения. – Здесь же представлены модели двигателей. Посмотрите, конструкцию можно повернуть в любую сторону, боком, вверх ногами – увидеть ее составляющие. В специальных контейнерах – наборы инструментов. У каждого свое место, все под рукой, если нужно разобрать двигатель, отрегулировать.

...до практики в мастерской Фото: ИВАНОВА Диана

В мастерской кузовного ремонта все готово для компьютерной диагностики автомобилей, можно проверить работу фар, развал-схождение, выявить любые неисправности кузова.

А на тренажерах-симуляторах экскаваторов, бульдозеров, асфальтоукладчиков студенты отрабатывают навыки вождения, учатся «чувствовать» технику.

Каждому хочется "порулить" автогрейдером Фото: ИВАНОВА Диана

–Это интересно – сначала поучиться на компьютерных тренажерах, - делится впечатлениями студент 2-го курса Александр Резчиков. – Но хочется попробовать свои силы уже на настоящей технике. Практика начнется только на третьем курсе, а практическое вождение со 2-го курса.

Максим Сабадаш, тоже второкурсник, уверен, что после таких занятий садиться за руль настоящих машин совсем не страшно.

Из кабинета с тренажерами-симуляторами мальчишек не выгонишь! Фото: ИВАНОВА Диана

- Мне нравится «ездить» на бульдозере – он быстрее движется, возможностей больше, чем, допустим, у катка. Практика на симуляторах дает возможность профессионального роста. Конечно, хочется уже попробовать работать на реальной машине, ощутить ее вживую.

Кстати, учатся в мастерских не только студенты, но и опытные рабочие. Здесь можно повысить квалификацию или получить новую специальность. Направление востребовано: в год переподготовку проходит до 650 специалистов.

Когда долго смотришь на экран, кажется что ты в самом деле на дороге Фото: ИВАНОВА Диана

В числе первых

Уровень подготовки студенты подтверждают на региональных и национальных чемпионатах молодых профессионалов WorldSkills. В апреле 2021 года команда техникума приняла участие в финальных состязаниях IX Национального чемпионата в Магадане. Несмотря на высокую конкуренцию, ребята заняли 3-е место в компетенции «Управление бульдозером», 2-е место в компетенции «Управление автогрейдером» и медальон в компетенции «Управление экскаватором».

Награды студентов техникума Фото: ИВАНОВА Диана

- Участие в чемпионатах не только престиж и призы, это знания, умения, статус, - перечисляет Александр Лукошко, мастер производственного обучения, эксперт чемпионата WorldSkills. – Готовимся к состязаниям на дополнительных занятиях, факультативах. Ребята на соревнования приходят уверенными на 100%. Интерес к чемпионатам большой, желающих много, в техникуме проходит внутренний отбор для участия.

Двигатель как на ладони, можно изучать со всех сторон Фото: ИВАНОВА Диана

Со 2 по 6 ноября на базе техникума пройдет региональный чемпионат по компетенциям «Управление автогрейдером», «Управление бульдозером», «Управление фронтальным погрузчиком» и «Управление экскаватором». Приедут участники со всего края, а победители отправятся на очередной национальный чемпионат.

- Подготовка участников напряженная, работаем практически сутками. Но все окупается тем, что мы становимся призерами. Наши победы показывают, что мы правильно готовим специалистов. Современные работодатели столкнулись с проблемой – не хватает квалифицированных сотрудников. Есть водители, а грамотных, хороших мало. Движение WorldSkills популяризирует рабочие специальности, задает определенную планку, стандарт, которого нужно придерживаться, - рассуждает преподаватель техникума Александр Мартынович. – Без ложной скромности – наши парни везде востребованы. Некоторые еще учатся, а уже с достойной зарплатой. Мой ученик Кирилл Кузьмин на соревнованиях в Магадане занял 4-е место, получил медальон. Когда он был на практике, у него, простого студента, зарплата доходила до 100 тысяч. Так что у кого есть желание учиться, повышать квалификацию, тот и работу достойную найдет.

Тяжело в учении - легко в работе Фото: ИВАНОВА Диана

Новые мастерские и таланты студентов высоко оценил губернатор края Александр Усс. На встрече с победителям и призерами национального чемпионата он предложил увеличить размер региональных призовых:

- Сейчас вознаграждение от 50 до 80 тысяч в зависимости от занятого места. Но я думаю, такие поощрения должны быть увеличены в разы. Это позволит поощрять труды ребят, их профессиональные таланты.

На открытии мастерских побывал губернатор края Александр Усс. Фото: ЕДСТ

От игрушечной к настоящей

- В свободное от учебы время ребятам тоже есть чем заняться. В техникуме работает военно-патриотический клуб «Родина», спортивная секция, кружок художественного слова, кружок технического творчества - поясняет заместитель директора по учебно-воспитательной работе Мария Задуева.

Преподаватели уверены: важно не только научить основам профессии, вырастить из ребят квалифицированных специалистов, но и воспитать. В одной из мастерских техникума нас удивил большой макет – дорога в миниатюре. Все как настоящее – машинки, деревья, даже работающие фонари.

Присмотритесь - это настоящая дорога или нет? Фото: ИВАНОВА Диана

- Это мы делаем вместе с ребятами, – рассказывает Владимир Терский. – Со стороны покажется, что это так, игра в машинки. Но ребята тренируются, наглядно видят устройство дороги, сами ее «строят». Вот гравийный участок, асфальтобетонный – проезжая часть с несколькими полосами, разметка, обочина, стоянка, подвесной мост, тоннель пешеходный переход… Создание макета –образовательный и воспитательный момент. Ребятам из деревень интересно все, они стремятся учиться. Кого-то нужно и по-отечески поддержать. В моей практике лет 5-6 назад был студент из деревни Погорелка. Учился неважно, дошло до того, что могли отчислить с первого курса. Но мы убедили его продолжить учебу. Закончил техникум на отлично, работает в Железногорске на экскаваторе. Помню еще одного своего выпускника, Тамерлана. Он за 7 лет трудового стажа проехал всю Россию, работал вахтовиком. Недавно приезжал в гости, рассказывал, что сейчас строит дорогу в Магадане. Женился, купил машину, квартиру. Говорит, еще года три поработает, заработает денег и вернется в Красноярск.