«Я - мама четырех детей, кушать нечего! Годами»: в кризисном центре рассказали о звонках иждивенцев

В красноярском кризисном центре рассказали, как избежать иждивенчества. Фото: Дом матери.

Когда помощь не всегда во благо… В красноярском кризисном центре «Дом матери» сообщили об обращениях родителей-иждивенцев. К сведению, «Дом матери» - организация, помогающая малоимущим, матерям-одиночкам. Порой ее содействие – это единственный шанс сохранить семью.

Однако есть люди, которые привыкают жить исключительно за счет благотворителей. Более того – считают их обязанными помогать. Об одном из таких случаев рассказали в недавнем посте фонда:

«Недавно мне звонит женщина: «Помогите, я - мама четырех детей, кушать нечего!». Говорю: «Хорошо, скиньте адрес, завтра завезем продуктовый набор». - Как завтра? - Мне надо сегодня! Объясняю, что сегодня физически не смогу. Работы много, нуждающихся много. Не успею… - А, ну тогда не надо ничего, у других попрошу!

На следующий день собираю набор, звоню (все-таки четверо детей, вдруг никто не помог). Телефон недоступен. Адрес не скинула. Ладно, значит не нужно. Перезванивает вечером: «Звонили?» - Звонила, хотели продуктов завезти. - А еще можно? - Можно, но теперь уже в другой день, вы на другом конце города. Мы там уже были. Завозили кроватку и продукты другой семье.

Вечером того же дня смотрю в ленте: семья, четверо детей. Вчера другой фонд привез им продукты, несколько пакетов. Недели на две хватит. Но на всякий случай и от нашей помощи не отказались. Скорее всего, были и еще организации, которые помогали. Сегодня существует много организаций, которые передают вещи и продукты нуждающимся. Люди хотят видеть результат сразу. Вот они пожертвовали, вот счастливые дети с продуктами на фото сидят и улыбаются. Сыты…

И мелькают периодически эти фото в ленте с продуктовыми наборами от разных фондов. Годами! Время идет, а у семей ничего не меняется. Зачем? Есть дети, детей голодными не оставят. Главное знать, где и как просить. И финансы, выделяемые в виде детских пособий можно потратить совсем на другие нужды. Для меня семья, в которой годами ничего не меняется, - тревожный звонок. Если дети не мотивируют маму на то, что бы она хотя бы попыталась изменить свой социальный статус, значит, присутствует еще какой-то факт. Этакая анестезия от проблем. Принял и забыл, что стены в доме ободраны, что «коммуналка» не плачена… Вещи и продукты фонды привезут, опека не придерется.

Конечно, есть и другие мамы, которые хватаются за любую возможность. За любую работу. Ей звонишь, а она говорит: Можете вечером подъехать? Я на подработке - офис крашу(на последнем месяце беременности». Их видно! Они всегда благодарны. Для них помощь - это не наша обязанность, а возможность им продержатся на плаву. И звонят они не каждый месяц, по расписанию, а когда реально прижало! И аргументы у них весомее, не просто: у меня же дети! Так как же избежать иждивенчества? И не стать поставщиком «медвежьей услуги», лишая семью мотивации двигаться дальше, решать проблему? Мне кажется, любая помощь должна «быть рассудительной». Надо понимать, для чего мы это делаем. Для количества фотографий в ленте или из желания действительно помочь. И как тут ни порассуждать, что лучше рыбка или удочка?

Надо научить женщину ставить цели, зарабатывать, правильно распоряжаться финансами, отделять главное от главнейшего. В ДОМЕ МАТЕРИ мы начинаем с азов. И учим порой, что тарелку надо мыть с двух сторон, а не с одной.

Так и с семьей - работа должна быть комплексной. А родитель должен быть примером для ребенка, как достигать целей, а не как просить красиво.

Мы стараемся вовлечь наших подшефных в цепочку добра. Да они не смогут помочь другим материально, но поучаствовать в сортировке вещей на складе или отвезти помощь семье по соседству - вполне! Заодно пообщаются с другими женщинами, более успешными в каких-то вопросах, переймут опыт.

Мы периодически зовем специалистов, готовых поделиться своей историей успеха. Проводим занятия по домоводству, рукоделию и финансовой грамотности. Занятия открыты для всех и я, как правило, звоню подопечным: приходите, будет интересно!

А еще есть наш клининговый проект. Если Вы - мамочка, трудолюбивая, ответственная, и Вам нужна работа - поможем и даже присмотр за детьми на время работы организуем».

А как по-вашему, нужно ли помогать тем, кто не хочет помочь себе сам?