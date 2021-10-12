Северные библиотеки получили в подарок от «КрасАвиа» 1285 книг

Общий вес посылки для Центральной библиотеки Туры - 120 кг! Фото: детдом Туры

Так компания «КрасАвиа» поздравила жителей удаленных районов Красноярского края с началом учебного года - Днем знаний.

Несмотря на то что «КрасАвиа» установила книжным подаркам для отправки высокий приоритет, для доставки понадобилось время. В районы Крайнего Севера можно добраться только самолетами. Поэтому посылки с книгами «пропускали вперед» лекарства, включая вакцину от COVID-19, почту, продовольствие и другие жизненно необходимые товары.

В пунктах назначения акции – семь адресов: центральные библиотеки Хатанги, Туры, Байкита, Ванавары, школы-интернаты в Туре и Хатанге, Ванаварский детский дом - все они получили новую художественную и документальную литературу из коллекций издательского дома «Комсомольская правда» - партнера акции.

Все 1285 книг были выбраны получателями - специалистами отделов комплектования библиотек. Посылки получились внушительными, общий вес – 600 кг.

- Мы знали, что посылка собрана, и очень ее ждали, - говорит Наталья Хасанова, зав. отделом комплектования и обработки центральной библиотеки Туры. - Все книги интересные, историческая литература очень кстати, наши читатели ее любят. Книги сегодня, тем более на Севере, не очень доступное удовольствие. Не все могут себе позволить заказывать их в интернет-магазинах, а обычных у нас нет. Отдельно я бы выделила серию «Музеи мира» - десятки томов, отличная полиграфия, о многих музеях мы и не слышали. Не все можно взять в Интернете, тем более на Севере он слабый - большой объем иллюстративного материала скачивать сложно.

- Спасибо большое за такой подарок, - благодарит и.о. директора Ванаварского детского дома Елена Мочалова. – Понравилось то, что много программного материала, не придется так часто посещать районную библиотеку, есть книги для развития младшего школьного звена. Очень понравилась документальная литература, книга о Юрии Гагарине. Педагоги, которые уже ознакомились с этим изданием, и я в том числе, отметили уникальные фотоматериалы – многих мы раньше и не видели.

Книги для воспитанников детского дома в посёлке Ванавары: есть и из школьной программы, и сказки, и журналы. Фото: детдом Ванавары

- Замечательно, что книги порадовали получателей, было очень ценно получить фотографии процесса распаковки посылок, на которых видно глаза детей, берущих в руки новую интересную книжку. Мы будем рады, если для кого-то книги о космосе и об авиации станут стимулом для выбора дальнейшей профессии, возможно, среди маленьких читателей есть будущие авиаторы, которые и сами впишут новую главу в историю нашей отрасли, - отметил Андрей Егоров, генеральный директор «КрасАвиа».

Справка «КП»

АО «КрасАвиа» – одна из крупнейших региональных авиакомпаний, выполняющая полёты во многие регионы России. Ее основная задача - социально значимые перевозки на самолётах и вертолётах в районах Крайнего Севера Красноярского края. В парке более 50 воздушных судов.

«КрасАвиа» ведет активную социальную политику, уделяет большое внимание молодежи, профориентационной деятельности, сотрудничает с крупными вузами в образовательной и научно-технической областях, подготовке квалифицированных кадров.

Подробности

Библиотеки получили художественные произведения из школьной и внеклассной программ, коллекции «Великие полководцы», «Великие правители», «Великие поэты», «История России в романах», «Лучшие современные художники», «Музеи мира», красочные детские книги и периодику, уникальные документальные издания – «Перевал Дятлова», «Тунгусский метеорит».

Особый подарок от «КрасАвиа» в год науки и 60-летия первого полета человека в космос - книга «Юрий Гагарин» и коллекция «Великие умы». Это знаменитая серия из 30 томов об ученых России. В ней есть тома о легендарных ученых и конструкторах, гордости мировой авиации, - Николай Кибальчич, Михаил Миль, Андрей Туполев, Павел Сухой и другие.