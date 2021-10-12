Делают люди, а проверяют рыбы. В Красноярске на левом берегу началась реконструкция очистных сооружений

Левобережные канализационные сооружения Красноярска, первая очередь которых была сдана в эксплуатацию в 1969 году, ждет масштабная реконструкция. Фото: с сайта sibgenco.online

Очистные сооружения в нашем городе построили полвека назад и за это время изменились природоохранные требования, они стали намного строже, появились новые, более эффективные технологии, а в квартирах красноярцев поселилась прожорливая бытовая техника.

Кстати, жители города стали основным производителем сточной воды еще с конца 90-х годов прошлого столетия. Доля промышленных предприятий в общем объеме стоков сейчас не превышает 10-15%.

Все стоки Красноярска принимают Правобережные и Левобережные очистные сооружения. Сегодня говорим о том, как грязную воду превращают в чистую.

Что уже сделано?

Экологические законодательные нормы ужесточаются и требуют внедрения новых технологий очистки и обеззараживания сточных вод. Первыми в Красноярске обновились Правобережные очистные сооружения. Здесь уже есть станция ультрафиолетового обеззараживания. Благодаря ее работе можно на 100% быть уверенным, что прошедшая все этапы очистки канализационная вода абсолютно безопасна для человека и окружающей среды. Аналогичная реконструкция ожидает и левобережные очистные сооружения.

К этой работе КрасКом приступил в этом году.

Что предстоит сделать?

Левобережные канализационные сооружения Красноярска, построенные по стандартам и требованиям конца XX века, нуждаются в реконструкции.

На первом этапе реализации проекта по сохранению чистоты реки Енисей КрасКом — совместное предприятие СГК, администраций Красноярского края и города Красноярска — построит современный комплекс механической очистки сточной воды.

Вместо изношенных уличных решеток для процеживания воды, с которых крупный мусор собирают вручную, построят новый цех, где этот процесс будет полностью автоматизирован.

Просвет между зубьями на новых заградительных устройствах составит всего 8 мм. Это в два с половиной раза меньше, чем у существующих сейчас, что позволит по максимуму вылавливать бытовые отходы и повысить качество механической очистки.

Оборудование для автоматизированного сбора водонерастворимых примесей изготовили для по специальному заказу КрасКом на машиностроительных заводах России, Финляндии и Китая.

«По своей социальной значимости и объему строительства реконструкция левобережных очистных сооружений станет самым крупным инвестиционным проектом за всю историю красноярского водоканала. Благодаря выполнению этих мероприятий мы обеспечим надежность работы очистных как минимум еще лет на 50, а главное, защитим Енисей от потенциальных техногенных угроз», говорит Олег Гончеров, генеральный директор КрасКом.

Гендиректор КрасКома Олег Гончеров и директор института Водоканалпроект Григорий Красавин РЕКОНСТУКЦИЯ ЛОС. Фото: с сайта sibgenco.online

Общая стоимость полной реконструкции Левобережных очистных сооружений, по расчетам проектировщиков, составляет 5,6 млрд рублей. На первом этапе КрасКом инвестирует 554 млн рублей.

Почему сточная вода должна быть чище питьевой?

Для очистных сооружений Красноярска утверждены нормативы по 27 показателям. Нормативы очень строгие в связи с тем, что очищенные сточные воды попадают в Енисей, водоем первой категории рыбохозяйственного значения. Поэтому установленные нормативы допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ по некоторым показателям даже жестче, чем показатели для питьевой воды.

Степень очистки отслеживают лаборанты Центра контроля качества воды КрасКом. Но главный контролер работы очистных сооружений - рыба, которая признала воду, вернувшуюся после очистки в реку Енисей, пригодной для своего обитания. Рыба живет и размножается в этой воде.

Как работают очистные сооружения Красноярска?

Принимая душ или нажимая на клапан унитазного бачка, жители многоквартирных домов не знают или не задумываются о том, что происходит с грязной водой дальше. А у нее долгий путь! Из домов стоки собирают насосные станции, их в нашем городе около сотни, и передают их на городские очистные сооружения правого и левого берега, где идет двухступенчатая очистка: механическая и биологическая.

Сначала с помощью решеток удаляют грубые примеси и крупногабаритный мусор. Операторы на этих решетках каждый день достают из канализационной воды более двух тонн различных твердых бытовых отходов, от ватных палочек до курток, которые и становятся причинами засоров и затоплений. Только с начала 2021 года слесари КрасКом устранили почти 9 тысяч засоров, почти все из которых спровоцировали горожане.

Операторы очистных КрасКом каждый день достают из канализационной воды более двух тысяч килограммов различных твердых бытовых отходов. Фото: с сайта sibgenco.online

Затем вода попадает в пруды-отстойник, после которых начинается второй этап очистки, биологический. За дело берутся бактерии и рачки дафнии. Потом вода еще раз попадает в отстойник, обеззараживается ультрафиолетом и только после этого попадает в Енисей. Естественно, на каждом этапе качество воды проверяют в лаборатории.

Горожане весь этот процесс никак не замечают, как не почувствуют и реконструкцию очистных сооружений, которая продлится несколько лет. И этот тот самый случай, когда лучшим показателем бесперебойной работы является ее неприметность.

https://sibgenco.online/news/element/vzyali-iz-eniseya-chistuyu-vodu-takoy-i-vernite-v-krasnoyarske-nachalas-masshtabnaya-rekonstruktsiya /

Наша справка

Канализационная система города Красноярск выполнена двумя отдельными сетями, каждая из которых оснащена собственными очистными сооружениями.

Левобережные очистные сооружения построены в Красноярске в три очереди. Первую очередь построил Красноярский алюминиевый завод в 1969 году как подразделение в составе предприятия. В 1977 году они были переданы городу.

Правый берег Енисея начали застраивать предприятиями и жилыми домами во время Великой Отечественной войны. К 60-м годам XX века необходимость строительства очистных сооружений стала очень острой, и они были построены в 1970 году. На тот момент это были крупнейшие очистные сооружения Восточной Сибири. В 2010 году здесь запущена современная станция ультрафиолетового обеззараживания стоков, такая же появится после реконструкции и на левом берегу.