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Экономика12 октября 2021 9:15

Красноярцы отправляются на Марс: бумажных квитанций не будет!

Разбираемся, как будет работать самая современная система расчетов за электроэнергию и в чем ее преимущества
Татьяна РЯБИНИНА
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Красноярцы отправляются на Марс: бумажных квитанций не будет!

Красноярцы отправляются на Марс: бумажных квитанций не будет!

Бумажные квитанции совсем скоро станут историей и уйдут из жизни людей так же, как ушли керосиновые лампы или примусы. Переход на электронный документооборот – дело ближайшего будущего, на которое работает Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации».

Электронная квитанция – это такой же законный документ как и бумажная, только удобнее и надежнее. В этом уже убедились более 100 000 абонентов Красноярскэнергосбыта и совсем скоро их станет еще больше!

Кто перейдет на электронную квитанцию в первую очередь, как можно сделать это самостоятельно прямо сегодня и в чем преимущество интернет-технологий перед бумагой?

Ответы на эти и другие вопросы вы найдете на сайте Красноярскэнергосбыта

Красноярцы отправляются на Марс: бумажных квитанций не будет!
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