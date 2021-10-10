На Таймыре открылось новое здание аэропорта. Фото: министерство транспорта Красноярского края

Что такое авиация для крайнего севера, не нужно объяснять. Зачастую это – единственный способ выбраться из тундры в те месяцы, когда нет навигации, то есть 9 месяцев в году. А для некоторых поселков и навигации не существует. Поэтому вертолет или самолет очень необходимы на севере.

Село Хатанга – один из самых северных населенных пунктов страны. В ней живут более 2,6 тысяч человек. По прямой до ближайшего Норильска – 602 километра, которые можно проделать только по воздуху. В Хатанге, наконец, открыли новое здание аэропорта, который обошелся федеральному бюджету в 90 миллионов рублей. Он заменил собой старое здание постройки 1954 года.

В новом терминале площадью более 1000 квадратных метров, разместились помещения для пассажиров и служб, которые обеспечивают эксплуатацию аэропорта. Его возводили в три этапа. В 2019 изготовили блок-модуль будущего аэровокзала, в 2020-м конструкцию доставили в Хатангу, а в 2021-м возвели современное здание.

- Открытие нового аэровокзала - долгожданное событие для жителей Таймыра. В период с сентября по июнь на полуострове держатся отрицательные температуры. Навигация в Хатангу длится всего месяц, с конца августа по сентябрь, поэтому единственным круглогодичным вариантом добраться до Хатанги остаётся авиасообщение, - отметил министр транспорта Константин Димитров.

Глава региона Александр Усс отметил, что край в последнее время серьезно продвинулся в создании аэропортовой сети. Прежде всего, в федеральную собственность передали ряд северных аэропортов, которые сейчас приводятся в современное состояние.

- Красноярский край уделяет огромное внимание развитию авиации, без которой функционирование такого региона практически невозможно, поскольку до 80 процентов - это территории Крайнего Севера, где авиация является единственным видом транспорта. Кроме того, Красноярский край и город Красноярск являются очень хорошим плацдармом для того, чтобы обеспечивать транзитные перелеты, - подчеркнул губернатор.