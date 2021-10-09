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Происшествия9 октября 2021 12:42

Под Красноярском горит склад на площади в 1000 квадратных метров

Огонь не удается потушить из-за сильного ветра
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Под Красноярском горит склад на площади в 1000 квадратных метров

Под Красноярском горит склад на площади в 1000 квадратных метров

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

ЧП в Емельяновском районе Красноярского края: загорелся склад. Огонь охватил площадь в одну тысячу квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС региона.

О возгорании здания на 10 километре Енисейского тракта стало известно в 13:20 по местному времени. Огонь с невероятной скоростью охватил постройку.

Тушению огня мешает сильный ветер

Тушению огня мешает сильный ветер

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

— Информация о пострадавших не поступала. Предварительная площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Угрозы распространения огня на соседние здания нет, — рассказали в ведомстве.

О пострадавших не сообщается

О пострадавших не сообщается

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Там отметили, что тушение огня осложняет погода. Сегодня в Красноярске и его окрестностях дует сильный ветер. Порывы достигают 15 метров в секунду.

— На месте работают 10 единиц техники, 44 человека личного состава. Тушение пожара продолжается. Информация уточняется, — добавили в краевом МЧС.

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