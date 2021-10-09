В небе над Красноярским краем скончался пассажир самолета
Фото: Мария ЛЕНЦ
В небе над Красноярским краем скончался пассажир самолета. Как стало известно, женщина летела из московского аэропорта «Шереметьево» в Южно-Сахалинск.
ЧП произошло накануне около девяти часов вечера. О произошедшем диспетчеру доложил экипаж судна.
Командир сообщил, что погибла женщина-инвалид 69 лет. Смерть зафиксировал находящийся на борту врач.
– Экипаж Вoing-777доложил в 20.40 о фиксировании находящимся на борту врачом биологической смерти маломобильного пассажира, – рассказал источник.
Сажать самолет не стали. Было принято решение продолжить полет на аэродром Южно-Сахалинска. В пункте прибытия самолет встретили сотрудники спецслужб.