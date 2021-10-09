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Происшествия9 октября 2021 12:28

В небе над Красноярским краем скончался пассажир самолета

Женщине стало плохо во время полета
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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В небе над Красноярским краем скончался пассажир самолета

В небе над Красноярским краем скончался пассажир самолета

Фото: Мария ЛЕНЦ

В небе над Красноярским краем скончался пассажир самолета. Как стало известно, женщина летела из московского аэропорта «Шереметьево» в Южно-Сахалинск.

ЧП произошло накануне около девяти часов вечера. О произошедшем диспетчеру доложил экипаж судна.

Командир сообщил, что погибла женщина-инвалид 69 лет. Смерть зафиксировал находящийся на борту врач.

– Экипаж Вoing-777доложил в 20.40 о фиксировании находящимся на борту врачом биологической смерти маломобильного пассажира, – рассказал источник.

Сажать самолет не стали. Было принято решение продолжить полет на аэродром Южно-Сахалинска. В пункте прибытия самолет встретили сотрудники спецслужб.

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