В небе над Красноярским краем скончался пассажир самолета Фото: Мария ЛЕНЦ

В небе над Красноярским краем скончался пассажир самолета. Как стало известно, женщина летела из московского аэропорта «Шереметьево» в Южно-Сахалинск.

ЧП произошло накануне около девяти часов вечера. О произошедшем диспетчеру доложил экипаж судна.

Командир сообщил, что погибла женщина-инвалид 69 лет. Смерть зафиксировал находящийся на борту врач.

– Экипаж Вoing-777доложил в 20.40 о фиксировании находящимся на борту врачом биологической смерти маломобильного пассажира, – рассказал источник.

Сажать самолет не стали. Было принято решение продолжить полет на аэродром Южно-Сахалинска. В пункте прибытия самолет встретили сотрудники спецслужб.