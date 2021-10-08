«Артист с внешностью молодого бога»: в Красноярске выступит ведущий солист Большого театра Якопо Тисси. Фото: krasopera

Большой театр в Красноярске – и это не шутка! Да, только 12 ноября в Красноярском театре оперы и балета выступит настоящая суперзвезда мирового балета, солист Большого театра Якопо Тисси.

- Большой театр отправил нам артиста «с внешностью молодого бога», которого мы увидим уже 12 ноября, - именно так анонсировали выступление итальянца в инстаграме красноярского театра.

Таких эпитетов итальянский танцор удостоился от российских критиков. Его также называли «самым красивым артистом Большого», и «самым пластичным».

Якопо выступит перед красноярцами в партии художника Сальватора Розы в премьере балета «Катарина, или дочь разбойника». Резюме танцора приводит в восхищение. Он работал в Венском государственном балете и театре Ла Скала. Последние три года Якопо Тисси приводит в восторг зрителей Большого театра.

Якопо Тисси 26 лет. В 2014 году он окончил балетную школу Академии театра Ла Скала. За свою карьеру танцовщик удостоился таких наград, как премия итальянского журнала «Danza & Danza», премия Леонида Мясина, международная премия «Русский Рим».