Овощи и фрукты из других стран будут попадать в Красноярск быстрее

Директор «Агротерминал-Таможня» Евгений Розум, и.о. начальника Красноярской таможни Евгений Заврин, замминистра сельского хозяйства и торговли Александр Походин, глава города Сергей Еремин, руководитель управления Россельхознадзора по краю Андрей Кулешов

Граница стала ближе

В Красноярске на территории РОРЦ Агротерминал 6 октября открылись сразу две площадки, которые помогут прибывать плодоовощной продукции в наш город из других стран гораздо быстрее, - новое помещение Красноярского таможенного поста и фитосанитарный контрольный пункт с лабораторией карантинной экспертизы ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора».

Ранее ближайший пункт фитосанитарного контроля находился в Новосибирске. Поэтому любой груз после первичного таможенного контроля на границе сначала попадал в Новосибирск для прохождения фитосанитарного контроля, и только потом в Красноярский край, что увеличивало издержки при транспортировке и время хранения. Теперь же овощи, фрукты и другая сельхозпродукция продукция попадет на стол красноярцев более свежей.

Как отметил на церемонии открытия площадки глава Красноярска Сергей Еремин, в городе теперь работает крупнейший логистический центр не только Сибири, но и всей страны.

- Центр будет работать по разным направлениям – и по внутреннему товарообороту, и внешнему – экспортно-импортные поставки. Теперь в Агротерминале появился таможенный пункт, своеобразная экономическая граница – товар напрямую поступает в край через логистический центр. Это очень действенная схема. Тем более удачно выбрано место – недалеко от города, рядом Северное шоссе, федеральная трасса, железнодорожное сообщение, по которым будет поступать продукция. Кроме того, грузовой транспорт не будет ездить по центральным дорогам Красноярска, – подчеркнул Сергей Еремин. – Город помог реконструировать дорогу на Ястынской, здесь ходят автобусы, есть конечная остановка – для людей, которые пользуются услугами Агротерминала, очень удобно.

Таможенный терминал

Для экономии времени и средств

На территории Таможенного терминала разместились склад временного хранения, фитосанитарная лаборатория и непосредственно таможенный пост. Сюда будут поступать импортные таможенные грузы, прибывающие на территорию Красноярского края автомобильным и железнодорожным транспортом, для работы с которым есть своя железнодорожная ветка. Склад временного хранения оборудован контейнерной площадкой и современным складским комплексом, позволяющим работать с грузами любой категории и любым температурным режимом. Спектр услуг таможенного терминала позволит участникам ВЭД существенно сэкономить время и средства на таможенное оформление импортных грузов, обеспечит максимальную сохранность груза и позволит оптимизировать дальнейшие логистические издержки на доставку товара конечным потребителям.

Поможет терминал отправлять красноярскую продукцию за пределы страны.

– Экономический потенциал края очень мощный. Нам есть что продавать, мы научились делать качественную продукцию – мы производим высокого качества сырье, хорошие продукты питания, которые экспортируются во многие страны мира, – сказал первый заместитель министра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин.

Вся поступающая продукция растительного происхождения будет проходить фитосанитарный контроль, чтобы не допустить проникновения на территорию края карантинных вредителей или болезней растений. Размещение в одном здании с таможенным постом контрольного пункта с лабораторией карантинной экспертизы ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора», аккредитованной на проведение всех видов исследований значительно ускорит процесс прохождения контроля.

СПРАВКА КП

РОРЦ Агротерминал работает в Красноярске с марта 2019 года и обеспечивает взаимодействие между поставщиками и потребителями. Центр помогает продавать продукцию агрохолдингам, производителям, дистрибьюторам, фермерским хозяйствам. А покупатели круглый год имеют доступ к качественным и свежим продуктам.

Площадь Агротерминала 70 гектаров, это единственный подобный центр в крае. Здесь предоставляются логистические и складские услуги, имеется современная инфраструктура, значительно упрощающая реализацию.

Мультитемпературные склады оснащены холодильным и вентиляционным оборудованием. В помещении может настраиваться и поддерживаться необходимая температура воздуха, регулироваться уровень влажности, что позволят сохранить продукты в их лучшем виде.