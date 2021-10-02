В Красноярске мужчина с топором ограбил девушку на 150 рублей

В Красноярске мужчина с топором ограбил девушку на 150 тысяч рублей. Фото: скриншот из видео МВД по Красноярскому краю

В микрорайоне Солнечный в Красноярске мужчина напал с топором на 21-летнюю девушку и ограбил ее. Как сообщает пресс-служба красноярской полиции, подозреваемый задержан.

В полицию обратилась 21-летняя красноярка. Она рассказала, что рано утром на улице подбежал парень, и, угрожая топором, потребовал отдать все ценной. Добычей нападавшего стали 150 рублей и две банковские карты.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 26-летний рецидивист из Красноярска.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы, - передают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.