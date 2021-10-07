«Ради семьи, общения и признания»: аналитики выяснили, зачем красноярцы ходят на работу Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский край – регион промышленный, работы здесь много, да и сотрудников своих деньгами здесь не обижают. Однако часто возникает вопрос, только ли ради денег красноярцы ходят на работу? Или есть еще какая-то мотивация? Служба исследований hh.ru, выяснила, ради чего работают жители региона.

И чаще всего, как ни странно, красноярцы трудятся благосостояния ради. Деньги стали самым значимым фактором для 84% респондентов. Однако за этим предсказуемым фактором есть еще несколько чуть менее очевидных: 40% красноярцев работают ради опыта, столько же – исключительно для самореализации, а для 34% опрошенных самое главное в работе – саморазвитие.

Еще 24% респондентов ответили, что вектором для работы у них является «любимое дело». 17% работают ради семьи. Для 12% красноярцев важнее всего – общение. И лишь 2% опрошенных трудятся, чтобы получить признание.

Исследователи отмечают, что среди тех, кто занимается «любимым дело» больше всего работников сфер науки, образования, масс-медиа, развлечения и искусства. Кроме того, для них важнее, чем для других, является фактор самореализации.

При этом удовольствие от своей работы получают лишь 43% опрошенных. 37% признались, что работа для них – в тягость, а 20% респондентов ответить затруднились.

Больше всего удовольствие от своей работы получают юристы, риелторы, строители, руководители, а также представители искусства, масс-медиа и развлечений. Самыми «несчастными» оказались работники, занятые в сельском хозяйстве, производстве, транспорте и логистике.